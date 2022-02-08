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вторник, 08 февраля 2022 16:20

Украинцы на Олимпиаде: итоги четвёртого дня и медальный зачет

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На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине позади уже четвертый соревновательный день.

Украинские спортсмены снова остались без медалей, хотя были надежды на мужскую биатлонную индивидуальную гонку.

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Фигурист Иван Шмуратко показал 22-й результат в короткой программе, представленной мужчинами, и квалифицировался в произвольную. Продолжат соревнования фигуристы 10 февраля.

Саночники Игорь Стахив и Андрей Лысецкий завтра разыграют медали в санном спорте среди двоек. Сегодня же они провели пятый и шестой тренировочные заезды. В обоих случаях украинцы были 14-ми.

Женщины-фристайлистки разыграли награды в дисциплине биг-эйр. Победила китаянка Айлин Гу, опередившая француженку Тесс Ледо и швейцарку Матильду Гремо.

Аннамари Данча не смогла побороться за олимпийские медали в сноубординге в параллельном гигантском слаломе. Украинку вообще хотели отстранить от старта, но в итоге позволили выйти на трассу. Стресс сказался, и Данча заняла лишь 26-е место.

Победу здесь одержала представительница Чехии Эстер Ледецка. В финальном заезде она опередила Даниэлу Улбинг из Австрии. Бронзовая награда в активе Глории Котник из Словении.

Иван Ковбаснюк показал лучший для Украины результат в супергиганте за последние четыре Олимпиады. Он финишировал 32-м. Победу одержал австриец Маттиас Майер, вторым стал американец Райан Кохран-Зигль, третьим - норвежец Александер Кильде.

У мужчин-сноубордистов в параллельном гигантском слаломе не было равных Беньямину Карлу из Австрии. Вторым стал словенец Тим Мастнак, третьим - Виктор Уайлд из команды ОКР.

Скелетонист Владислав Гераскевич провел третью и четвертую официальные тренировки. Оба раза он показал 14-е время.

Очередную свою тренировку провел и двоеборец Дмитрий Мазурчук. На этот раз он прыгнул с трамплина на 88 м.

Марина Анцибор, Виктория Олех, Валентина Каминская, Алексей Красовский и Руслан Перехода не смогли преодолеть квалификацию в соревнованиях по лыжному спорту свободным стилем.

Что касается победителей, то "золото" выиграли Йоханнес Клебо из Норвегии и Йонна Сундлинг из Швеции, "серебро" досталось Федерико Пеллегрино из Италии и Майе Дальквист из Швеции, а "бронза" - Александру Терентьеву из ОКР и Джесси Диггинс из США.

В биатлонной мужской индивидуальной гонке Дмитрий Пидручный трижды промахнулся и показал 18-й результат. Артем Прима стал 37-м, Антон Дудченко - 50-м, а Богдан Цымбал - 55-м.

Золотую награду завоевал француз Кантен Фийон-Майе. "Серебро" неожиданно досталось белорусу Антону Смольскому. "Бронза" в активе норвежца Йоханнеса Бё.

Дистанцию ​​1500 м в конькобежном спорте с олимпийским рекордом выиграл Кьелд Нойс из Нидерландов. Серебряная медаль у его соотечественника Томаса Крола, а бронзовая - у Ким Мин Сока из Кореи.

Соревнования смешанных пар по кёрлингу выиграла команда Италии, которая в финале обыграла Норвегию. Бронзовые заслуги записали себе в актив шведы.

Досадно закончился одиночный турнир по санному спорту для Юлианны Туницкой и Елены Стецкив. По итогам трех заездов они остановились в шаге от топ-20 - на 21-м и 22-м местах соответственно. Это означало, что украинки не смогут участвовать в четвертой попытке.

Золотую медаль в этой дисциплине завоевала немка Натали Гайзенбергер, второе время показала ее соотечественница Анна Беррайтер, а третье - Татьяна Иванова из ОКР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снова все надежды на биатлон. Расписание четвертого соревновательного дня в Пекине-2022.

В медальном зачете продолжает удерживать лидерство сборная Швеции, на счету которой четыре золотых медали. По три "золота" имеют команды Нидерландов, Китая, Германии и Норвегии.

Автор: olympics.com
  Медальный зачет Олимпиады-2022 после четвертого дня
Медальный зачет Олимпиады-2022 после четвертого дня

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры.

В общей сложности около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15-ти видах программы.

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Дата
08
февраля

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