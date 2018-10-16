Украинцы добились очередных успехов на юношеской Олимпиаде

Кохан завоевал золото в секторе для метания молота. Фото: Facebook

Украинские спортсмены добыли золотую и две бронзовые награды на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе.

Рекордсмен мира среди юношей в метании молота украинский легкоатлет Михаил Кохан на играх в Буэнос-Айресе завоевал золото. Кохан не имел себе равных в секторе метания молота на Олимпиаде. Как и в первый день соревнований, он уверенно победил, его лучшая попытка - 85,14 м.

15-летняя гимнастка Анастасия Бачинская с результатом 13,166 стала третьей в вольных упражнениях. Это вторая бронза для украинки на этих соревнованиях, ранее она заняла 3 место в многоборье. Золото - у итальянки Джорджии Виллы (13,300), а серебро досталось Амели Морган из Великобритании (13,233).

Дуэт Дарья Плохотнюк/Александр Мадей набрал 27,450 баллов и выиграл бронзовую медаль в соревнованиях смешанных пар в спортивной акробатике. Первое место заняла пара из Болгарии (27,850), второе - у израильтян (27,590).

В активе украинской команды уже 5 золотых, 4 серебренных и 6 бронзовых наград. Она занимает 8 место в медальном зачете, информирует официальный сайт юношеской Олимпиады

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Ранее Валерия Иваненко победила в метании молота. А Ярослава Магучих выиграла золото в секторе для прыжков в высоту.