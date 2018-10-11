Украинка Екатерина Черний выиграла второе золото юношеской Олимпиады

Украинка стала двукратной чемпионкой юношеских игр. Фото: Спортобоз

Украинская фехтовальщица на шпагах Екатерина Черний получила вторую золотую медаль на ІІI летних Юношеских Олимпийских играх-2018, которые проходят в аргентинском Буэнос-Айресе.

В турнире международных смешанных команд Екатерина Черний выступала за команду "Европа 1", в финале со счетом 28:25 победила сборную "Азии-Океании 1", сообщает официальный сайт Национальной федерации фехтования Украины.

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Бой украинки поставил замечательную точку золотого триумфа "Европы 1" - в решающей схватке Черний нанесла поражение действующей чемпионке мира среди кадетов Се Кейлин Синь Янь из Гонконга, которую Екатерина обыграла в понедельник в финале индивидуального первенства юношеской Олимпиады-2018.