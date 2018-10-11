Украинка Екатерина Черний выиграла второе золото юношеской Олимпиады

 
Ексклюзивы
1/5
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 360
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 2871
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 621
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2304
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1818
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 477
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1233
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2349
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 378
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
Просмотров: 2664
Фото
Все фото
5
16
11
6
5
В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО
В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
&quot;Праздник футбола&quot; - Полтава феерично встретила Лигу Европы
"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Видео
Все видео
Как Украина сыграла вничью с Италией - видеообзор матча
Как Украина сыграла вничью с Италией - видеообзор матча
Как Украина противостояла Италии - история встреч
Как Украина противостояла Италии - история встреч
Российских футболистов серьезно накажут за пьяную выходку
Российских футболистов серьезно накажут за пьяную выходку
Провокаторы с огнем едва не сорвали матч против Англии
Провокаторы с огнем едва не сорвали матч против Англии
Шевченко рассказал о работе в Италии и показал мастер-класс Караваеву
Шевченко рассказал о работе в Италии и показал мастер-класс Караваеву
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2304
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2349
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 819
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1449
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5490
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1710
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
четверг, 11 октября 2018 05:45

Украинка Екатерина Черний выиграла второе золото юношеской Олимпиады

  Комментировать
Украинка Екатерина Черний выиграла второе золото юношеской Олимпиады
Украинка стала двукратной чемпионкой юношеских игр. Фото: Спортобоз

Украинская фехтовальщица на шпагах Екатерина Черний получила вторую золотую медаль на ІІI летних Юношеских Олимпийских играх-2018, которые проходят в аргентинском Буэнос-Айресе.

В турнире международных смешанных команд Екатерина Черний выступала за команду "Европа 1", в финале со счетом 28:25 победила сборную "Азии-Океании 1", сообщает официальный сайт Национальной федерации фехтования Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое украинцев возглавляют рейтинг лучших в своем виде спорта

Бой украинки поставил замечательную точку золотого триумфа "Европы 1" - в решающей схватке Черний нанесла поражение действующей чемпионке мира среди кадетов Се Кейлин Синь Янь из Гонконга, которую Екатерина обыграла в понедельник в финале индивидуального первенства юношеской Олимпиады-2018.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинка Екатерина Черний выиграла второе золото юношеской Олимпиады». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 1 Просмотров: 190275
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
50
 1 Просмотров: 145998
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 111939
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 100031
&quot;Голое&quot; платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
"Голое" платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
40
 Просмотров: 36246
Спорт
Как Украина сыграла вничью с Италией - видеообзор матча
Как Украина сыграла вничью с Италией - видеообзор матча
 Просмотров: 567
Украину в матче против Италии спасла ударная пятиминутка
Украину в матче против Италии спасла ударная пятиминутка Просмотров: 2709
Украина сыграла вничью со сборной Италии
Украина сыграла вничью со сборной Италии
 Просмотров: 783
Как Украина противостояла Италии - история встреч
Как Украина противостояла Италии - история встреч
 Просмотров: 648
Российских футболистов серьезно накажут за пьяную выходку
Российских футболистов серьезно накажут за пьяную выходку
 Просмотров: 549
Больше всего комментируют
54
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
15
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
11
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
7
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
7
Россия ворует у Украины газ на Черном море
Голосов: 714
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua