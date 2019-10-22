Украинца номинировали на звание лучшего в мире молодого футболиста

Андрей Лунин попал в список номинантов на премию Kopa Trophy-2019. Фото: zik.ua

Украинский футболист Андрей Лунин имеет высокие шансы получить звание лучшего молодого футболиста мира. Его имя попало в ТОП-10 претендентов на награду авторитетного французского спортивного журнала France Football.

Премию Kopa Trophy основали в память о легендарном французского футболиста ХХ в. Раймона Копа. Ее присуждают лучшему молодому футболисту, выступающему в Европе.

Первое награждение состоялось в прошлом году - кубок получил 20-летний нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. В этом году он не может претендовать на приз, ведь 21 год ему исполняется через 18 дней после вручения премии. Церемония награждения планируется на 2 декабря.

В список номинантов в этом году попал 20-летний украинский голкипер Андрей Лунин. Сейчас он на правах аренды из мадридского "Реала" выступает за испанский "Вальядолид".

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В этом году Лунин в составе сборной Украины выиграл юношеский чемпионат мира по футболу, где его признали лучшим голкипером турнира.

Кроме Лунина, в список претендентов на Kopa Trophy-2019 попали:

Жоау Фелиш, (Атлетико), Джейдон Санчо (Боруссия Д), Мойзе Кин (Эвертон), Самуэль Чуквуезе (Вильярреал), Ли Канг-Ин (Валенсия), Маттейс где Лигт (Ювентус), Винисиус Жуниор (Реал), Кай Хаверц ( Байер), Андрей Лунин (Вальядолид), Маттео Гендузи (Арсенал).

Владелец "Вальядолида", бывший форвард сборной Бразилии Роналдо обсудил с президентом "Реала" Флорентино Пересом выступление в аренде Андрея Лунина.