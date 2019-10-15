Роналдо извинился перед "Реалом" за Лунина

Андрей Лунин не провёл ни одного официального матча в этом сезоне. Фото: УАФ

Владелец "Вальядолида" бывший форвард сборной Бразилии Роналдо обсудил с президентом "Реала" Флорентино Пересом выступление в аренде Андрея Лунина.

Об этом пишет "Спортарена".

По информации источника, Роналдо извинился перед Пересом за то, что Лунин не получает игрового времени. Бразилец отметил, что это решение главного тренера "Вальядолида" Серхио Гонсалеса.

Роналдо заявил, что ничего не может сделать в этой ситуации, ведь он не хочет вмешиваться в дела тренерского штаба. Перес поблагодарил за звонок и принял объяснения бразильца.

Андрей Лунин летом присоединился к "Вальядолида", но пока не сыграл ни одного матча за новую команду. Украинец проигрывает конкуренцию Жорди Масипу.

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"Вальядолид" после восьми туров идет на 13-й позиции в Ла Лиге. Следующий матч команда Лунина проведет 20 октября против "Атлетика".