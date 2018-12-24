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понедельник, 24 декабря 2018 13:12

Украинца могут лишить золота Олимпиады из-за допинга

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Украинца могут лишить золота Олимпиады из-за допинга
Торохтия заподозрили в употреблении допинга. Фото: China.org

Победитель Олимпийских игр-2012 в Лондоне в тяжелой атлетике Алексей Торохтий обвиняется в употреблении стероидов.

Повторный анализ допинг-проб пятерых участников Летней Олимпиады 2012 года в Лондоне показал наличие анаболиков. Об этом официально сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики.

У всех пятерых спортсменов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Узбекистана и Украины в пробах обнаружены следы анаболических стероидов. Среди них - обладатель золотой олимпийской медали Лондона-2012 в весовой категории до 105 кг украинец Алексей Торохтий.

При повторном изучении его допинг-пробы в анализах мочи обнаружены следы запрещенного препарата, анаболического стероида дегидрохлорметилтестостерон.

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Окончательный вердикт по всем спортсменам будет принимать антидопинговая комиссии Международного олимпийского комитета.

Если украинский тяжелоатлет не сможет доказать невиновность, то лишится медали и звания олимпийского чемпиона.

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