Украина завоевала вторую золотую медаль на Параолимпийских играх

Шевчук стала параолимпийской чемпионкой в весе до 55 кг. Фото: myvin.com.ua

Спортсменка-пауэрлифтер Марьяна Шевчук завоевала для Украины вторую золотую медаль на Параолимпийских играх в Токио.

В целом Украина получила 17 медалей и находится на 10-м месте в командном зачете, сообщает Параолимпийский комитет.

"Шевчук - трехкратная призерша чемпионатов мира и Европы по пауэрлифтингу. Родилась 2 мая 1996 года в городе Хмельник Винницкой области", - говорится в сообщении.

Сегодня украинка подняла 125 кг, показав лучший результат среди участниц в весе до 55 кг.

В этом году в мае на этапе Кубка мира в Тбилиси Шевчук стала обладательницей мирового параолимпийского рекорда, подняв 132 кг. В январе 2019-го стала лучшей женщиной-пауэрлифтером в мире.

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В столице Японии Токио открылись XVI летние Параолимпийские игры. Соревнования продлятся с 24 августа до 5 сентября. На Параолимпийских играх будут бороться за 539 медалей в 22 видах спорта. Участвуют рекордные 4403 спортсмена из 161 страны. Среди них 143 украинских атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. В третий день Паралимпиады "бронзу" по легкой атлетике получила тотально незрячая Юлия Павленко в прыжках в длину, Владислав Белый получил серебряную медаль в метании копья. Всего Украина завоевала две золотых медали, девять серебряных и шесть бронзовых.