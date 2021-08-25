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среда, 25 августа 2021 15:26

Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
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Украинские спортсмены завоевали первые медали на Параолимпиаде в Токио. Всего Украина получила восемь медалей и находится на пятом месте в командном зачете.

Пловчиха Елизавета Мерешко завоевала первую золотую медаль в заплыве на 50 м вольным стилем, сообщила пресс-служба оргкомитета Олимпийских и Параолимпийских игр в Twitter. В этом же заплыве бронзу сборной принесла Анна Гонтарь.

Первое "серебро" для Украины получил пловец Антон Коль. Алексей Вирченко также стал серебряным призером на дистанции 100 м баттерфляем. Пловец Максим Крипак стал вторым в заплыве на 50 м вольным стилем.

Еще одно "серебро" завоевал для Украины фехтовальщик Артем Манько. За фехтование на колясках "серебро" получила также 35-летняя Елена Федота. Бронзовым призером летних Параолимпийских игр по фехтованию на колясках стала Евгения Бреус.

Мерешко и Гонтарь были основными претендентками на медали: в квалификации они показали второе и третье время
Фото: twitter.com/Paralympics
Бронзовым призером летних Паралимпийских игр по фехтованию на колясках стала Евгения Бреус
Еще одно серебро завоевал для Украины фехтовальщик Артем Манько
За фехтование на колясках серебро получила Елена Федота
Всего Украина получила восемь медалей

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В столице Японии Токио открылись XVI летние Параолимпийские игры. Соревнования продлятся с 24 августа до 5 сентября. На Параолимпийских играх будут бороться за 539 медалей в 22 видах спорта. Участвуют рекордные 4403 спортсмена из 161 страны. Среди них 143 украинских атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.

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Дата
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