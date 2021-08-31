Украина выиграла 13-е "золото" на Параолимпиаде в Токио

Андрей Трусов выиграл пять медалей на Паралимпиаде. Фото: REUTERS

Украинский пловец 21-летний Андрей Трусов выиграл 13-ю золотую награду для Украины на Параолимпиаде в Токио.

Сборная Украины завоевала еще две медали на летней Параолимпиаде в Токио. Украинские пловцы Трусов и Евгений Богодайко выиграли "золото" и "бронзу" соответственно в заплыве на 50 м вольным стилем в классе S7.

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Для Трусова это уже пятая медаль на Играх в Токио. Украинец удачно стартовал в спринте на 50 м и, захватив лидерство, не упустил преимущество.

Андрей принес Украине уже 13-ю золотую медаль на Параолимпиаде. Трусову принадлежит мировой рекорд в этом заплыве.

Богодайко был близок к "серебру", однако финишировал на третьем месте и получил "бронзу".

31 августа Украина получила шесть медалей в Токио. Украинцы завоевали одно "золото", три "серебра" и две "бронзы". Всего в Украине уже 60 медалей на Параолимпиаде.