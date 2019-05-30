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четверг, 30 мая 2019 23:26

Украина сыграла вничью с Нигерией и заняла первое место в своей группе на молодежном Кубке мира в Польше

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Украина сыграла вничью с Нигерией и заняла первое место в своей группе на молодежном Кубке мира в Польше
Андрей Лунин смог выручить сборную Украины в нужный момент.

Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией на молодежном Кубке мира в Польше среди двадцатилетних. Это результат обеспечил нашей сборной первое место в группе.

Победив в предыдущих матчах США и Катар сборная Украины уже себе обеспечила выход в плей -офф. Игра против Нигерии должна была только определить итоговое место команды Петракова в группе. Даже ничья гарантировала Украинский первое место в группе. Поражение могло отбросить сразу на третье место и получить сложного соперника в 1/8 финала Кубка мира.

Нигерийцам нужно было набирать очки ради прохода в следующий раунд. Победа давала шансы побороться за первое место.

Александр Петраков откровенно удивил с составом. 8 человек из основного состава остались на скамейке запасных. Начиная из лидеров сборной Булеца, Цитаишвили и Супряги. Из ключевых игроков вышел только вратарь Лунин, два центральных защитника Бондарь и Попов. Тренерский штаб дал возможность отдохнуть большинству основных игроков накануне важных матчей на вылет.

Петраков провел ротация состава в матче с Нигерией

После стартовых двух побед Украины видно, что соперники опасаются команду Петракова. Сборная Нигерии опасалась идти большим силами вперед. Играли довольно осторожно, стараясь и быстрых атак соперника. В случае потери мяча - сразу закрывали все свободные зоны на своей половине поля. Делая в атаке давление на левый фланг обороны украинский, где Снурницин не всегда справлялся со своими визави.

В общем, первый тайм получился довольно инертным. Обе команды боялись допустить ошибок. Никто не хотел рисковать лишний раз. Нигерия пыталась играть позиционно, но до опасных моментов у ворот Лунина дело не доходило. Украинцы привычно действовали через длинные передачи, быстрый выход в атаку и прессинг в середине поля, но ни один из компонентов не удался. Казалось, что первая половина игры так и завершится без голов. Но ряд ошибок нигерийцев и противоречивые решения сделали концовку тайма интересной. Сначала защитник Нигерии поскользнулся и дал сделать фланговую передачу Кащуку Вратарь нигерийцев ошибся на выходе, Сикану стоило не промахнутся по пустым воротам - 1: 0. Затем аргентинский рефери назначил пенальти в очень противоречивом эпизоде. Хорошо, что Андрей Лунин еще очередной раз продемонстрировал свой талант.


Рефери из Аргентины принимал противоречивые решения

Во втором тайме Петраков снял с игры левого защитника Снурницина, которыйм много позволял сопернику и имел желтую карту, а также выпустил на поле Булеца для усиления игры в середине поля и налаживанию конструктивного игры . Но рефери в начале тайма вновь указал на пенальти. На этот раз после просмотра видео повтора. На этот раз Лунин не смог выручить команду 1: 1. Опять матч перешел в фазу минимального риска с обеих сторон. Нигерийцы пытались давить, но без какого-либо осмысления в атаке. Контратаки в украинцем явно не пошли. Даже после выхода свежего Супряги в атаку.


Ничейный счет удовлетворил обе стороны. Украина оставила за собой первое место и дала возможность отдохнуть большей части ведущих игроков. Нигерия смогла выйти в следующий раунд.

Нигерия Ю-20 - Украина Ю-20 1:1

Нигерия U-20: Оремаде — Рабиу, Алийю, Агбу, Утин — Офоборх, Майкл — Эффьом (Оффиа, 74), Окон, Маканджуола (Элету, 87) — Тиджани (Сор, 90+2)

Украина U-20: Лунин — Сафронов, Попов, Бондарь, Бескоровайный, Снурницын (Корниенко, 46) — Дрышлюк, Чех-Кащук Устименко (Супряга, 72), Сикан (Булеца, 46)

Голы: Тиджани, 51 (с пенальти) — Сикан, 30

На 45+1-й минуте Тиджани не реализовал пенальти (вратарь)

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Сборная Украины Ю -20 выиграла свою группу на Кубке мира в Польше. Подопечные Петракова набрали 7 очков. Обыграв США (2: 1), Катар (1: 0) и сыграв вничью с Нигерией (1: 1)

Автор: Сергей Тищенко
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