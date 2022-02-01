Украина сыграет против России в полуфинале Евро по футзалу

Чемпионат Европы по футзалу принимают Нидерланды. Фото: UEFA

1 февраля россияне в четвертьфинальном противостоянии чемпионата Европы по футзалу одолели сборную Грузии – 3:1.

В первой 20-мин. счет не был открыт, хотя у России было несколько возможностей для взятия ворот. Хорошо в рамке действовал вратарь грузин.

В начале второго тайма команды обменялись голами. Артем Ниязов на несколько минут вывел россиян вперед, но Бруно Бланко довольно быстро сравнял цифры на табло.

Второй раз Россия вышла вперед на 28-й мин. после розыгрыша углового и точного удара Ивана Чишкала.

На последней минуте у Грузии была реальная возможность перевести игру в овертайм, однако спас вратарь россиян. А в ответной атаке Чишкала установил окончательный счет.

В полуфинале Россия сыграет против сборной Украины, которая днем ​​ранее победила команду Казахстана.

В другом полуфинале Португалия сыграет с победителем встречи Испания – Словакия. Полуфинальные поединки состоятся 4 февраля, а решающий матч назначен на 6 февраля.