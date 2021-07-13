Украина сыграет против Чехии контрольный матч

Сборная Украины проведет контрольный матч против национальной команды Чехии.

Игра запланирована на 8 сентября в Пльзене на стадионе местного клуба "Виктория" - "Доосан Арене", сообщает сайт чешской Федерации футбола.

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Чешский стадион рассчитан на 11,7 тыс. мест.

Сборная Чехии стала финалистом 1/4 турнира Евро-2020/21. Чехи смогли дойти до 1/4 финала, где проиграли Дании. Сборная Украины также дошла до 1/4 турнира, где уступила Англии.

Национальная команда в сентябре проведет два матча отбора на Кубок мира. Сначала сыграет против Казахстана в гостях, а потом будет принимать Францию.

В стартовых трех турах отбора команда Андрея Шевченко набрала три очка и занимает третье место в турнирной таблице.