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вторник, 13 июля 2021 17:03

Украина сыграет против Чехии контрольный матч

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Украина сыграет против Чехии контрольный матч
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Сборная Украины проведет контрольный матч против национальной команды Чехии.

Игра запланирована на 8 сентября в Пльзене на стадионе местного клуба "Виктория" - "Доосан Арене", сообщает сайт чешской Федерации футбола.

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Чешский стадион рассчитан на 11,7 тыс. мест.

Сборная Чехии стала финалистом 1/4 турнира Евро-2020/21. Чехи смогли дойти до 1/4 финала, где проиграли Дании. Сборная Украины также дошла до 1/4 турнира, где уступила Англии.

Национальная команда в сентябре проведет два матча отбора на Кубок мира. Сначала сыграет против Казахстана в гостях, а потом будет принимать Францию.

В стартовых трех турах отбора команда Андрея Шевченко набрала три очка и занимает третье место в турнирной таблице.

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