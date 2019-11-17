Украина спасла ничью с Сербией на последней минуте

Сербы попробуют создать на стадионе ад для соперника

Добрый день!

Сегодня сборная Украины официально завершает отборочный турнир к Евро-2020 матчем с Сербией в Белграде. Заблаговременно, за два тура до финиша, наши ребята обеспечили себе первое место.

Однако интрига есть и в сегодняшней игре. Прежде всего - сербам нужна победа. В случае ничьи или поражения Португалии в Люксембурге именно Сербия будет второй. Хозяева мечтают отомстить Украине за унизительное поражение со счетом - 0: 5 во Львове. "Те 0:5 сих пор сидят в наших сердцах", - говорят сербские футболисты.

Нельзя сказать, что сборной Украины абсолютно безразлична сегодняшняя игра. Наша команда не соглашается проигрывать. Дело в том, что Украине крайне необходимо быть сеяной при жеребьевке грядущего турнира, которое состоится 30 ноября в Бухаресте. А для этого надо, как минимум, не проиграть.

И последняя интрига, которая вполне может стать первой - отношения между болельщиками и странами вообще. Не секрет, что Сербия всегда поддерживает Россию. В частности - в войне против Украины. Фанатские акции в поддержку Путина и оккупации Крыма - не редкость в Сербии. Именно поэтому руководители футбольных федераций договорились, что во Львове не будет сербских фанатов, а в Белграде - украинских.

Стали известны стартовые составы команд:

Сербия: Райкович – Родич, Коларов, Миленкович, Ник. Максимович – Нем. Максимович, Гудель – Радоньич, Ляйич, Тадич – Митрович.

Запасные: Дмитрович, Роцков, Милетич. Младенович, Миливоевич, Спайич, Милунович, Гачинович, Лукич, Джуричич, Милинкович-Савич, Павлович.

Украина: Пятов – Миколенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев – Сидорчук, Малиновский, Коваленко – Цыганков, Ярмоленко – Яремчук.

Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Пластун, Болбат, Шабанов, Коноплянка, Шепелев, Буяльский, Шахов, Безус, Беседин.

Неожиданность в составе Украины лишь один - Коноплянка в запасе.

Степаненко - дисквалифицирован, Марлос, Мораес - травмированы.

Матч не очень популярен в Сербии. В ад не слишком похоже - от силы соберется 10 тысяч болельщиков. Это и к лучшему.

Они издеваются над нами: на центральной трибуне надпись - "Газпром".

Игра началась!

2 мин. Сербы сразу попытались зажать нас на своей половине поля. До удара дело не дошло.

4 мин. Инициатива у хозяев. Наши еще не поймали свою игру.

6 мин. Радоньич прошел по правому флангу и прострелил. Пятов на месте!

8 мин. Гол! Пенальти в наши ворота. Матвиенко специально подставился со своей рукой. С перепуга отвернулся от удара. Тадич забивает – 1:0.

11 мин. Огрызнулись наши. Ярмоленко ударил издали - неточно.

12 мин. Тадич едва не удваивает счет. Удалось заблокировать удар с 10 метров.

16 мин. Кажется, сбросили обороты сербы. Свое дело хозяева сделали. Посмотрим, как наши побегут восстанавливать статус-кво.

20 мин. Есть первый удар в створ ворот! Ярмоленко пробил в угол, но там был голкипер.

22 мин. Моментище! Штанга! Яремчук выходил один на один, Райкович сбил его, а Ярмоленко добивал в пустые ворота, но попал в штангу !! Вот не везет!

24 мин. Сербы не садятся в оборону, а отвечают. Льяич бил с линии штрафной, но Матвиенко подставил ногу. Рикошет и спасительный угловой.

28 мин. Льяич бил с 25 метров. Мяч разминулся с нижним углом в 10 сантиметров.

30 мин. Радоньич возит Миколенко на фланге, как только хочет.

32 хв. ГОЛ !!!! Вот вам и Яремчук! Идеально подал Цыганков на голову Роману и без шансов для вратаря! 1:1!

35 мин. Сербы засуетились! Их ничья не устраивает. Да еще и Люксембург в параллельном матче тримаеься прои Португалии - 0:0.

39 мин. Малиновский ударил издалека с правой и немного насмешил публику. Не удался удар.

40 мин. Цыганков разыгрался. Хороший пас на Миколенко, но Виталий не сумел обработать мяч. Жаль!

43 мин. Кажется, перехватили инициативу наши. Как же важно сейчас забить!

44 мин. Яремчук нас слышит! Бьет точно в угол, но лысый Райкович тянет удар!

Все, первый тайм окончен. Сербия очень уверенно начала, но потом Украина тихой сапой перехватила инициативу, сравняла счет и могла выйти вперед.

А в параллельном матче Португалия забила - 0:1. Трудно будет сербам восстановить психологическое равновесие в перерыве.

Возобновилась игра!

47 мин. Караваев прорывался по флангу, но защитники заблокировали прострел.

48 мин. Малиновский поймал мяч, бил с 20 метров прямо по центру, но не попал. Не идут сегодня удары у Руслана.

50 мин. А вот в Льяича удар хороший. В стройную вытянулся Пятов, но парировал выстрел.

55 мин. Малиновский потерял мяч перед воротами сербов. Задумался Руслан.

57 мин. Гол! Упустили Митровича наши. Забросили за шиворот Караваеву, а Митрович расстрелял - 2:1.

61хв. Опять инициатива у хозяев поля. Наши приходят в себя.

63 мин. Радоньич едва не вышел один на один. Матвиенко в удивительном подкате выбил мяч.

67 мин. Сербы забрали мяч и катают его в свое удовольствие.

69 мин. Имели момент наши. Но завозились и никто не ударил в итоге.

70 мин. Замена в Сербии. Гачинович вместо Льяича. Шевченко без замен пока.

71. мин. Митрович едва не забил второй раз. Под углом выходил форвард "Фулхэма", но наш вратарь невозмутим.

75 мин. Хороший навес от Миколенко, но Цыганков не нашел ворота.

77 мин. Замены, вместо Максимовича - Миливоевич. У нас вместо Цыганкова вышел Беседин, а вместо Сидорова - Шепелев.

80 мин. Сербы потихоньку начинают сушить игру. Что и понятно.

82 мин. Последняя замена у сербов. Вместо Радоньича - Миленкович-Савич.

86 мин. Караваев ждал мяч, а Гачинович обокрал его. Еще один шанс на атаку упущено.

88 мин. Это уже, похоже, последний момент. Дошел пас в Шепелева, но он метров с семи ударил в небеса!

89 мин. Шахов вместо Малиновского выходит на последние минуты.

90 мин. Пошли наши на штурм, но моментов нет.

90+4 ГОЛ!!! Беседин отыгрывается !! Штурмовали-штурмовали. Беседин подхватил в центре штрафной и ударом в угол спас игру !!! - 2:2

Таким образом сборная Украины без поражений закончила отборочный турнир и теперь точно попадет в первую корзину посева.

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Жеребьевка Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте.