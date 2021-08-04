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Украина совершила прорыв на Олимпиаде

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Украина совершила прорыв на Олимпиаде
Парвиз Насибов был близок к золоту. Фото: Kadir Caliskan / UWW

Сегодня - самый удачный день для украинских спортсменов на Олимпиаде. Наши земляки завоевали сразу четыре медали. И главное - первую золотую.

Хотя начиналось все не слишком оптимистично. Две украинки вышли в финал женского бега на 400 м с барьерами. И обе остались без медалей. Анна Рыжикова с результатом 53.48 заняла итоговое пятое место. Виктория Ткачук с личным рекордом 53.79 - шестая, а победительницей стала американка Сидни Маклафин с новым мировым рекордом в 51.46.

Тогда постепенно начал расти оптимизм. Сначала украинки Юлия Юрийчук и Мария Повх прошли предварительный раунд в гребле на байдарках-одиночках на дистанции 500 м и пробились в полуфинал. Юрийчук заняла третье место с результатом 1.58.657. Повх показала второе время - 1.50.769.

Людмила Лузан выиграла предварительный заплыв на каноэ-одиночке на дистанции 200 м, вышла в полуфинал с третьим временем - 45.571.

Затем наступила очередь борцов. Вторую серебряную медаль завоевал для Украины борец классического стиля 22-летний Парвиз Насибов из Запорожья. В финале он уступил Мохаммаду Резе Гераю из Ирана.
Вся схватка прошла под знаком преимущества борца из Ирана. Он был активен, проводил приемы и зарабатывал очки. Итоговый результат - 9:1 в пользу иранца.

Еще через несколько минут борец, депутат Верховной Рады Жан Беленюк завоевал первую золотую медаль для Украины. В финале олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг он победил венгра Виктора Лоринца - 5:1.

Медальную эстафету подхватила Ирина Коляденко, которая победила в бронзовом финале Олимпиады в Токио. Украинка была сильнее Анастасии Григорьевой из Латвии (3:1).

Точку в напряженном медальном дне поставили мастерицы артистического плавания Марта Федына и Анастасия Савчук, которые тоже стали бронзовыми призерами Олимпиады в Токио.

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В медальном зачете Украина совершила стремительный рывок с 60-го места на 37-е. У нашей команды 11 медалей - одна золотая, две серебряные и восемь бронзовых. Лидирует команда Китая с 32 золотыми медалями. В сборной США - 26 высших наград, у Японии - 21. В неофициальном зачете лидируют Соединенные Штаты - 79 медалей. У Китая только 70.

Автор: Юрий Стригун
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