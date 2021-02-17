Украина соглашается на жеребьевку – президент УАФ о судьбе скандального матча с Швейцарией

Решение арбитражного суда ожидается через три недели. Фото УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал вчерашнее рассмотрение спортивным арбитражным судом в Лозанне дела по матчу Швейцария – Украина. Он заявил, что Украина может согласиться на жеребьевку для определения победителя.

"С нашей стороны мы предлагаем главную задачу – сыграть матч на футбольном поле. Для этого важно, чтобы УЕФА принял такое решение", – цитирует Павелка телеканал "Футбол".

"Если же совсем не получится найти даты для игры, тогда уже жеребьевка рассудит. Это тоже будет решение, с которым мы согласимся, как со справедливым", – сказал Павелко.

Решение CAS по делу матча Швейцария – Украина будет через 3 недели.

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Ранее УЕФА присудил поражение сборной Украины в матче Лиги Наций против Швейцарии со счетом – 0:3. Поводом послужила вспышка коронавируса в нашей команда и решение санитарного врача кантона Люцерн об отмене матча.