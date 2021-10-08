Украина сенсационно победила Хорватию в отборе к Евро-2022

Женская сборная Украины по гандболу с победы стартовала в отборе к Евро-2022.
В первом матче украинском в гостях победили бронзового призера последнего Евро сборную Хорватии - 23:22.
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Украинки проиграли первую партию с разницей в четыре мяча, но во второй половине смогли переиграть соперниц и получить минимальную победу.
Голкипер сборной Украины Юдит Балог стала героиней встречи. Она неоднократно выручала нашу сборную.
10 октября сборная Украины сыграет с чемпионками Олимпиады в Токио сборной Франции. Матч состоится в Сумах и начнется в 18:00.
В другом матче группы Франция одержала убедительную победу над Чехией - 38:22.
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