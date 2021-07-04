Украина проиграла сборной Англии

Кейн стал злым гением Украины. Фото: Reuters

Сборная Украины проиграла матч 1/4 финала чемпионата Европы команде Англии - 0: 4. Дважды отличился Гарри Кейн и по одному разу Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон.

Наши пропустили первый гол уже на четвёртой минуте, но сумели вернуться в игру. По крайней мере первый тайм удался неплохо, были интересные комбинации и о разгроме не было и речи.

К сожалению в начале второй половины игры сборная Украины пропустила дважды. Красивые атаки соперников завершали Кейн и Магуайр. Попытки создать хоть что-то у ворот англичан выглядели обреченно.

В итоге наши пропустили еще раз и так и не забили - 0:4. Это самый крупный счет всех матчей четвертьфинала.

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Сборная Англии выходит в полуфинал, где ее ждет сборная Дании. В другой паре сойдутся Италия с Испанией. Финал состоится 11 июля в Лондоне.