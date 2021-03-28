Украина потеряла победу над Финляндией

Камара не создавал особых проблем нашей команде. Фото: Reuters

Сборная Украины во втором туре отбора к Кубку мира сыграла вничью - 1:1 со сборной Финляндии. На гол Жуниора Мораеса на 80-ой минуте ответил Теему Пукки с пенальти на 88-ой.

Украина потеряла два важных зачетных балла и отстала от Франции, которая сегодня обыграла Казахстан.

Игра трудно давалась нашей команде. Если в первом тайме у ворот соперника еще возникали моменты, то во второй гости выровняли положение. И тем не менее Украине удалось отличиться первой. Малиновский дал на ход Караваеву, то мигом прострелил, а Мораес замкнул прострел - 1:0.

Финны сразу бросились отыгрываться и два момента имел Араюри. Сначала он не дотянулся до прострела с фланга, а затем головой попал в штангу. Но Финляндия таки забила. Помогли ей украинцы. Забарный непонятно зачем под давлением Пукки отпасовал на Миколенко, а Виталий, находясь спиной к Пукки решил обыграть его с помощью хитроумного финта. В конце концов игрок "Норвича" мяч отобрал и выходил на Бущана. Миколенко сбил форварда и получил красную карточку и пенальти в наши ворота. Пукки пробил безупречно.

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Сборная Украины после этой ничьей набрала два очка и делит второе-третье место в группе с Финляндией. 31 марта наша команда сыграет со сборной Казахстана, которая пока зачетных баллов не имеет.