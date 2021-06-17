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четверг, 17 июня 2021 18:21

Украина победила Северную Македонию в матче с нереализованным пенальти

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Украина победила Северную Македонию в матче с нереализованным пенальти
Андрей Ярмоленко открывает счет в матче. Фото: Reuters

Сборная Украины одержала тяжелую победу в матче второго тура чемпионата Европы по футболу. Наши футболисты переиграли сборную Северной Македонии - 2:1. Два гола от Украины забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. У соперника с пенальти отличился Алиоски. Он добил мяч в сетку после того, как Георгий Бущан отбил первый удар.

Сборная Украины преподнесла всех до небес в первом тайме, снова забив дуплетом. И опустила на землю во второй половине игры. Второй тайм в исполнении нашей команды вообще можно считают худшим в этом году. Вместо того чтобы добить беспомощного соперника, который проигрывал - 0:2, наши просидели тайм в обороне. Хорошо, что удалось отбиться. К тому же Руслан Малиновский умудрился не реализовать пенальти.

Украина одержала первую победу и до конца игры Нидерланды - Австрия будет находиться на третьей строчке турнирной таблицы. У всех трех команд по три зачетных балла.

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Следующую игру наша команда сыграет в понедельник, 21 июня. В Бухаресте наши сыграют со сборной Австрии. При определенных условиях даже ничья гарантирует нашей команде продолжение борьбы в 1/8 финала.

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Дата
17
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