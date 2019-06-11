Украина победила Италию и вышла в финал молодежного Кубка мира

Украина победила Италию в полуфинале молодежного Кубка мира 1: 0 и вышла в финал турнира.

Наставники обеих команд обошлись без сюрпризов в стартовых составах. Никаких сюрпризов ни Петраков, ни Николато не сделали. Украина получила усиления в лице Лунина, который вернулся из расположения национальной сборной Украины. Кроме того смог сыграть защитник Попов, конце игры против Колумбии получил травму. Говорили даже о переломе, но Денис смог восстановиться за короткий срок. Но отсутствовал Цитаишвили из-за перебора карточек.

Первый тайм прошел в середине поля. Ни одна из команд не хотела рисковать. Украинцы не прижимали к воротам пытаясь пытаться прессинговать высоко соперника. За всю первую половину игру можно вспомнить только два штрафных у ворот итальянцев. В первом случае удар Булецы отразил голкипер гостей, а Кориненко во второй попытке пробил выше ворот с убойной позиции. Подопечные Петракова пытались строить собственную атаку через активный правый фланг.



Никто из соперников не хотел рисковать

Вторую половину игры итальянцы начали намного активнее. С первых в минут захватив инициативу. Имел хорошую народа визначитися главная звезда итальянцев Пинамонти, но удар у него не получился. Итальянцы увеличили скорость, пытались давить на соперника в надежде на ошибки украинском, но наша сборная довольно спокойно защищалась. Правда в начале второго тайма игра в атаке Украине совсем расклеилась. Могло сложиться впечатление, что подопечные Петракова устали, или ничего не могут предложить сопернику. На самом деле, это было обманчивое впечатление. Украинцы просто усыпили внимание итальянцев, ожидая как хищник своего шанса. После фланговой передачи Конопли Булеца не оставил шансов голкиперу соперника расстреляв вратарь итальянцев.

Автор: fifa.com Защитники сборной Украины смогли сдержать грозных форвардов Италии Скамакку и Пинамонти



После пропущенного гола Италия откровенно занервничала, утратив какая - либо осмысленность в атаке. Подопечные Николето начали откровенно спешить, что привело к большому количеству ошибок и потерь. Украина имела шанс снять все вопросы на счет победителя матча. Булеца вывел Супрягу на ворота соперника, но форвард "Динамо" не попал в ворота.



После пропущенного гола Италия потеряла всю уверенность в своих силах



Казалось, что матч катится к победе Украин, но вторую желтую карту получил Попов. Скорее в этом эпизоде ​​было не грубость украинского защитника, а умение форварда итальянцев Пинамонти откровенно дорисовать эпизод. 10 минут Украина должна дотерпеть до конца игры. Как ни парадоксально, свой момент имела Украины. Кащук дальним ударом улучив в крестовину ворот соперника. Только на последней минуте игры Капонне имел шанс сравнять счет, но пробил мимо ворот из выгодной позиции. На первой добавленной минуте итальянцы все - таки сравняли счет после рикошета в штрафной сборной Украины. Но гол Скамакки был скасовий после видео повтора. Арбитр увидел фол итальянского форварда против защитника Украины Бондаря.

Автор: fifa.com Ефим Конопля - автор голевой передачи



Украина в первую очередь победила Италию в тактическом плане. Все сильные стороны итальянцев были нивелированы. Грозный форвард Пинамонти весь матч просидел на голодном пайке. Активный левый итальянцев весь матч не знал, что делать с активными Кащуком и Коноплей. За весь матч Италия имела только один момент в начале игры. Даже играя в меньшинстве Украина была ближе ко второму голу, чем Италия имела шансы отыграться. Сергей Булеца только очередной раз подтвердил, что он является лидером сборной Украины Ю -20.

Украина - Италия 1: 0

Украина: Лунин - Конопля, Бондарь, Безкоровайный, Попов, Корниенко - Чех (Хахлев 69), Дрышлюк, - Кащук, Булеца (Сафронов 83) - сикан (Супряга 64)

Италия: Плиццари - Габбия Дель Прато, Раньери - Белланова, Фраттези (Альберико 46), Эспозито (Капоне 73), Пеллегрини, Трипальделли (Оливьери 84) - Скамакка, Пинамонти

Голы: Булеца 65

Удален: Попов 80 (вторая желтая)

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В финале молодежного Кубка мира Украина 15 июня сыграет с победителем пары Эквадор - Корея.