Украина победила Эстонию с голом на последней минуте

Олег Гусев дважды забивал Эстонии – в 2011 и 2012 годах

Добрый вечер!

Сегодня сборная Украины сыграет свою предпоследнюю игру в сезоне. В Запорожье подопечные Андрея Шевченко принимать в товарищеском матче сборную Эстонии.

Эта игра является генеральной репетицией перед заключительным матчем отбора против сборной Сербии, который состоится в воскресенье, 17 ноября.

Накануне игры Андрей Шевченко испытывает большие проблемы с составом. По разным причинам на поле не выйдут восемь игроков основного состава. Поэтому сегодня мы увидим в действии ближайший резерв главной команды.

Тем временем стали известны стартовые составы команд.

Украина – Лунин, Матвиенко, Соболь, Пластун, Болбат, Цыганков, Коваленко, Шахов, Сидорчук, Ярмоленко, Беседин.

Эстония – Игонен, Баранов, Яагер, Камс, Пикк, Крейда, Айнсалу, Пури, Лийвак, Аньер, Кяйт.

Как видим, только Матвиенко, Цыганкова и Ярмоленко можно назвать твердыми игроками основы. Остальные - честолюбивые дублеры.

Стоит назвать и запасных нашей команды:

Пятов, Панькив, Шепелев, Шабанов, Швед, Яремчук, Коноплянка, Иванисеня, Буяльский, Миколенко, Безус, Караваев.

Во встрече разрешается провести 6 замен.

За всю историю команды провели между собой четыре встречи. И в каждой победу непременно праздновали украинцы.

Иногда случались и забавные вещи. 25 лет назад, в матче отбора к Евро 1996 Украина победила - 3: 0. Но игра запомнилась не этим. Матч довольно вяло комментировал покойный Сергей Дерепа. И вдруг во всех телевизорах страны раздался неизвестный женский голос:

- Сережа, добавь темперамента!

Надеемся, что сегодня такие призывы не понадобятся. Тем более, что в Запорожье ожидается аншлаг.

Команды выходят на поле.

А до аншлага на трибунах очень далеко! Жаль.

Игра началась!

3 мин. Медленно начинают команды. Никто никуда не спешит.

5 мин. Беседин бил в упор с подачи Болбата, но Игона вытащил мяч из-под перекладины!

11 мин. Невысокие скорости в игре. Трибуны тоже какие-то сонные.

8 мин. Полностью инициатива у хозяев поля. Эстония в глухой защите.

11 мин. Невысокие скорости в игре. Трибуны тоже какие-то сонные

16 мин. Болбат активный в первые 15 мин. Пытался отдать на Беседина Сергей, но прервали пас защитника.

18 мин. Цыганков пытался прорваться по флангу, но заработал только угловой.

20 мин. Дальний удар Коваленко. Вряд ли им испугаешь даже Эстонию.

23 мин. Заперли Эстонию чуть ли не в ее штрафной. Какой-то мини-штурм в исполнении украинской сборной.

24 мин. Лунин впервые коснулся мяча. Пластун откинул назад чтобы согреть вратаря.

26 мин. Коваленко хорошо пробил с 30 метров. Немного не хватило, чтобы сфера залетела в дальний верхний угол.

29 мин. Матвиенко бил издали, но рикошет ослабил силу удара.

31 мин. Затяжная атака наших, но сейв вратаря и неточность в завершающей передачи не позволила открыть счет. А между тем полчаса прошло. Как-то не очень весело.

35 мин. Сидорчук смешно не попал по мячу. А потом Ярмоленко решил не ломать стиль атаки и залупив мяч в небо.

37 мин. Достижение! Эстония подает угловой.

39 мин. Ох Беседин! Нет ощущения хищника, не чует запаха крови. Ярмоленко проскочил по флангу, прострелил, а Беседин не добежал. Будто на поезд опоздал.

41 мин. Соболь классно бил из-за пределов штрафной, но в последний момент мяч поднялся выше "девятки".

42 мин. А теперь вышел один на один по диагонали с левого фланга. И ударил еще более неточно.

44 мин. Эстонцы смешно пытались нарисовать пенальти, но форвард упал раньше чем к нему подошел наш защитник. А кто-то говорит, что эстонцы медленные!

Все, первый тайм окончен. Не хватает казацкой агрессии нашим ребятам в столице казачества.

Второй тайм стартовал. Четыре замены у нас.

Безус вышел вместо Цыганкова. Шабанов, вместо Матвиенко. Сидорчука сменил Иванисеня, Коваленко уступил место Буяльскому.

1 мин. Первая желтая карточка. Кяйт (не тот, что в Англии играл) держал руками Шахова вовсю.

52 мин. Шабанову набили шишку над глазом.

54 мин. Безус бил в дальний угол, но Игона доказал, что не зря ест эстонский хлеб.

56 мин. Перспективно прошли по правому флангу Ярмоленко и Болбат, но в штрафной стена. Вылетает мяч оттуда мигом.

59 мин. Ударная трехминутка от Эстонии. Зажали наших, но до удара дело не дошло.

61хв. Ярмоленко прошел одного-другого, но уперся в Крейду. Крепкий в Эстонии защитник, ничего не скажешь.

62 мин. Две замены у гостей. Два щирых эстонца вышли на поле - Зенев и Антонов.

65 мин. Буяльский отдал мяч абы куда. Совсем не видно на поле Виталия.

66 мин. Швед вышел вместо Ярмоленко.

Голов нет, поэтому болельщики развлекаются песней о Путине.

70 мин. Все меньше моментов у наших.

73 мин. Эстонцы смелеют. Даже прессинговать пробуют.

74 мин. Шепелев вышел вместо Шахова. Последняя замена в Украины.

77 мин. Безус пробил штрафной, но попал в стенку. Во втором тайме нам и это достижение.

79 мин. Защитник Эстонии едва не срезал в свои ворота, но голкипер, вытянувшись в струнку вытащил.

81 мин. Не хватает нестандартных ходов от наших. Хоть и трудно, но все читает соперник.

83 мин. Соболь получает желтую. Грубо подкатился под соперника.

86 мин. Совсем ничего не происходит на поле.

88 мин. Швед с Буяльским прорвались правым флангом, но прострелы - не наш козырь сегодня.

90 хв. Естонці покрутилися біля наших воріт і зникли геть.

90+2. ГОЛ !!! Безус исполнил штрафной, мяч срикошетил от Зенева и опустился в сетку без шансов для вратаря!

І фінальний свисток, як вишенька на торті. Все, ми перемогли.

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В воскресенье, 17 ноября наша сборная будет играть с Сербией в Белграде.