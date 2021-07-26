Украина осталась без медали в третий день Олимпиады

Элина Свитолина одержала две тяжелые победы. Фото: Reuters

Третий игровой день на Олимпиаде закончился неудачно для Украины - мы впервые остались без медалей. Главная надежда, саблистка 31-летняя Ольга Харлан, проиграла малоизвестной сопернице из Китая в первом же круге.

Очевидно, в ближайшее время олимпийская чемпионка Пекина может объявить об окончании карьеры.

Зато теннисистка Элина Свитолина смогла пробиться в 1/8 финала, переиграв в трех сетах австралийку Айлу Томлянович - 4:6, 6:3 и 6:4. Это был второй тяжелый поединок Элины. В первом поединке Свитолиной понадобилось три часа, чтобы одолеть немку Лауру Зигемунд. В 1/8 финала украинка встретится с Марией Саккари из Греции.

Украинцы 15-летний Алексей Середа и 19-летний Олег Сербин не смогли побороться за медаль в синхронных прыжках в воду. Они финишировали шестыми. К сожалению, программа наших соотечественников не отличалась сложностью.

Тяжелоатлетка 20-летняя Камила Конотоп завоевала пятое место в категории до 55 кг.

Среди других событий стоит отметить поражение американки пятикратной олимпийской чемпионки Кэтлин Ледеки. Она проиграла австралийке Ариарн Титмус. Впрочем, американка будет бороться еще в других стайерских дисциплинах.

Японка 13-летняя Момидзи Нисия выиграла золото в скейтбординге. На момент триумфа спортсменке было 13 лет и 330 дней.

Украинские теннисистки парного разряда сестры Киченок пробились в 1/4 финала, одолев итальянок Эррани и Паолини. За выход в полуфинал Украинки поборются с россиянками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Харлан объяснила вылет с Олимпиады и объявила о паузе в карьере

Больше всего наград в Токио завоевала команда США - 14, среди которых семь золотых. У Япония тоже семь золотых медалей. У Китая - шесть. У Украины две бронзовые медали и делит места с 40 по 43 с командами Казахстана, Монголии и Турции.