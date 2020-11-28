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суббота, 28 ноября 2020 12:40

Украина опустилась в рейтинге ФИФА

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Украина опустилась в рейтинге ФИФА
Сборная Украины имела серию из трех поражений. Фото Рейтер

Три поражения сборной Украины повлияли не позицию "желто-синих" в международном рейтинге национальных команд.

Национальная сборная Украины опустилась с 23-го на 24 место в обновленном рейтинге ФИФА.

На это повлияли поражения подопечных Шевченко в товарищеском матче против Польши (0:2), сборной Германии (1:3) и техническое поражение Швейцарии, которую УАФ будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде.

В активе сборной Украины 1528 баллов. Среди европейских команд мы занимаем 16-ю строчку.

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Техническая победа над Украиной не преподнесла Швейцарию в рейтинге, она осталась на 16-м месте в мировом перечне.

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