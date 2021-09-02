Украина одержала еще четыре медали на Параолимпиаде

Сборная Украины получила на Параолимпиде три серебряных и одну бронзовую награды.

Виктор Дидух в паре с Максимом Николенко взяли "серебро" по настольному теннису.

Украинские теннисисты в финале проиграли китайскому дуэту Чжао Шуай и Пэн Вэйнань - 2:0.

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Антон Коль на дистанции 50 м на спине одержал также серебряную награду.

Украинский пловец преодолел дистанцию ​​со вторым временем - 1:13.78. Параолимпийским чемпионом стал Ияд Шабали из Израиля.

Легкоатлетка Оксана Ботурчук финишировала второй в беге на 100 м. Уверенную победу одержала кубинка Омара Дуранд.

Денис Остапченко занял третье место в заплыве вольным стилем на дистанции 50 м.

Для Коля эта серебряная медаль стала уже второй в Японии. До этого Антон поднялся на вторую ступень пьедестала на дистанции 100 м. Всего в его карьере уже четыре параолимпийские награды.

В индивидуальных соревнованиях Дидух завоевал "серебро", а Николенко выиграл бронзовую награду.

Для Остапченко это уже вторая медаль в Токио. Украинец 29 августа завоевал серебряную медаль на дистанции 50 м на спине.

Украинские параолимпийцы одержали уже 84 медали в Токио - 20 золотых, 39 серебряных и 25 бронзовых. Украина остается в топ-5 лучших сборных общего медального зачета.