Крипак принес Украине 20-е "золото" на Параолимпиаде

Максим Крипак выиграл четыре "золота" в Токио. Фото: REUTERS

Украинский пловец 26-летний Максим Крипак принес сборной Украины 20-е "золото" на Параолимпиаде.

Для него это уже четвертая личная победа в Токио.

Украинцу не было равных в заплыве на 100 м на спине.

Крипак проплыл дистанцию с новым мировым рекордом - 57.19 с. Предыдущий рекорд также принадлежал Крипаку, который он установил в 2016 году на Играх в Рио.

Другой украинец Станислав Попов пришел к финишу седьмым.

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября. Всего спортсмены из 168 стран разыграют 540 комплектов наград в 22 видах спорта. На Параолимпиаде в активе Украины 80 медалей - 20 золотых, 36 серебряных и 24 бронзовых.