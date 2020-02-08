Украина обыграла Эстонию и будет борться за Кубок Федерации

Женская сборная Украины по теннису выиграла финальный матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны.
В напряженном противостоянии наша сборная одолела хозяек кортов - команду Эстонии. Общий счет встречи - 2:1. Об этом сообщает ТСН.
В первом матче командной дуэли Даяна Ястремская уверенно победила Елену Малыгина - 6:3, 6:1.
Второй матч финала неожиданно завершился в пользу эстонской теннисистки: Анетт Контавейт в трех сетах обыграла первую ракетку Украины Элину Свитолину - 6:3, 6:7 (5:7), 6:2.
Судьбу противостояния решал парный матч. Даяна Ястремская и Марта Костюк переиграли эстонскую пару Анетт Контавейт / Елена Малыгина - 6:2, 6:0.
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Таким образом, Украина вышла в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации-2021.
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