Украина - Нидерланды: тренеры дали пресс-конференцию

Главный тренер украинской сборной по футболу дал пресс-конференцию накануне игры со сборной Нидерландов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур дали пресс-конференцию накануне поединка своих команд.

"Наверное, каждый тренер имеет свои идеи относительно игры после пропущенного гола. Мы не планируем пропускать мячи. Мы понимаем, что у Нидерландов будет очень хорошая атмосфера, а нам будет противостоять хороший соперник. Понимаем все трудности, но готовы к ним. К нидерландцев относимся с уважением. в них много талантливых и хороших игроков. Эта команда всегда стабильно выступает в Европе.

С составом я фактически определился на 99 процентов. Состав вы узнаете завтра перед игрой, -заявил Андрей Шевченко на пресс-конференции.

Цыганков чувствует себя лучше, сегодня будет заниматься в общей группе. Будем следить за его состоянием. Тарас Степаненко прошел с нами сборы, сыграл почти во всех контрольных матчах. Завтра он будет со всеми готовиться к матчу.

Атмосфера в команде очень хорошая. Ребята готовятся, они настроены. Думаю, нам не нужны дополнительные стимулы. Все понимают важность этих игр. Мы заслужили путевку на Евро с первого места. Для нас это мечта, которую мы хотим реализовать, играя на Евро.

Мы имеем четкий план. Современный футбол требует баланса в обороне и в атаке. В завтрашнем матче, если мы будем придерживаться этого баланса, то у нас однозначно будет шанс достичь положительного результата ", сказал Шевченко.

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Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур сообщил, что 21-летний защитник Маттейс где Лигт не успеет восстановиться от травмы к матчу с Украиной.

"Дуэль с Украиной состоится рановато для Маттейса. Мы не хотим рисковать. У нас есть еще два матча в группе после этого. Если бы это было очень важно, мы могли бы пойти на риск. Ожидаем этого в следующей встрече", - сказал де Бур на пресс конференции.

Следующие матчи Украина сыграет против Северной Македонии 17 июня и Австрии - 21 июня.