Украина не удержала победу в матче с Германией

Стыковые матчи с Германией стали последними в сборной для Валерия Лобановского

10 ноября 2001 в Киеве играли первый стыковой матч отбора к Кубку мира-2002. Украина принимала Германию и довольствовалась ничьей - 1:1.

В отборочную группу к Кубку мира-2002 кроме Украины попали Польша, Норвегия, Белорусь, Уэльс и традиционная для того времени Армения.

Украина под руководством метра Валерия Лобановского ужасно стартовала. Дома было поражение от Польши - 1:3, которая фактически решила судьбу первого места.

В следующем матче в Ереване Украины после первого тайма "горела" Армении - 0:2, но во втором все стало на свои места – победа - 3:2.

После выездной победы над Норвегией - 1:0, казалось, мы набираем крейсерский ход, но дальше были четыре подряд ничьи. И если бы не победа на выезде над Беларусью с Хацкевичем и Белькевичем в составе - 2:0, мы могли пролететь и мимо второго места.

Тем не менее, финишировав на втором месте, Украина ждала соперника по стыковым играм. И дождалась. Нам откровенно не повезло - выпала Германия.

Немцы долго шли в своей группе первыми, но неожиданно были биты в Мюнхене Англией с неприличным счетом - 1:5 и скатились на второе место.

Немцы сразу пошли на нас стеной

Первую игру играли в Киеве. На стадион пришло 85 тысяч зрителей. Уже в самом начале встречи счет должен был открывать Воробей, когда вышел один на один с Каном, но попал в штангу.

Впоследствии Украина получила право на штрафной. Шевченко ударил на силу, мяч отскочил к Зубову и Геннадий пробил сильно и точно в угол - 1:0.

Немцы сразу пошли на нас стеной. Шнайдер подал два угловых подряд, после которых Германия дважды попала в перекладину. Оказалось, что немцы ждали не углового, а штрафного почти с той же точки. Прострел Шнайдера замкнул Баллак – 1:1.

Украина ответила выходом Шевченко один на один с голкипером, но Андрей не сумел переиграть Оливера Кана.

Во втором тайме острых моментов было меньше, команды будто согласились на ничью - 1:1.

Это была роковая ошибка сборной. На выезде Германия затоптала нас невероятным прессингом, забив четыре мяча. Гол престижа у нас забил Шевченко - 1:4. Германия поехала на Кубок мира в Японию и Корею, а мы проиграли третий стык подряд.

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Летом немцы благодаря Кану смогли добраться до финала Кубка мира, но проиграли там невероятной Бразилии с Роналду во главе 0:2.