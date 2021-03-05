Украина не смогла побороться за медали на Кубке мира по биатлону

Удачная стрельба Дмитрия Пидгрушная не позволила Украинский побороться за медали. Фото: REUTERS

Мужская сборная Украины финишировала 9-й на Кубке мира по биатлону.

В чешском Нове-Место состоялась мужская эстафета в рамках 8-го этапа Кубка мира.

Победу одержала сборная Германии. На 2-м месте Россия, а замыкает тройку Норвегия.

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Сборную Украины представляли Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Бондан Цымбал.

Не смог помочь сборной один из лидеров команды Артем Прима, который пропустил эстафету из-за проблем с поясницей.

После половины дистанции украинцы были в тройке лидеров, однако в дальнейшем гонка для подопечных Юрая Санитры сложилась не лучшим образом. Дудченко и Цымбал не справились со стрельбой, в результате чего получили штрафные круги.

7 марта состоится смешанная эстафета на Кубке мира. 6 марта женская сборная Украины в эстафете финишировала на 4-м месте.