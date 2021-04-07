Украина не потеряла позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Украины не удержала победу в матчах с Финляндией и Казахстаном. Фото: Reuters

Сборная Украины в обновленной классификации занимает 24-е место, сообщает официальный сайт ФИФА.

По сравнению с предыдущим рейтингом Украины сохранила свою позицию и имеет в активе 1515,85 баллов. В марте "сине-желтые" провели три матча, сведя их к ничьих. Поединки против команд Франции, Финляндии и Казахстана завершились с одинаковым счетом 1:1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разошелся. Гроза сборной Украины обидел английский клуб

Лидер списка неизменной - сборная Бельгии. Дополняют топ-5 рейтинга команды Франции, Бразилии, Англии и Португалии. Наибольший прогресс в первой полусотне классификации продемонстрировала сборная Сербии. Балканцы поднялись с 30-го на 25-е место.