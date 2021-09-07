"Украина могла быть первой в отборочной группе" - Яремчук

Роман Яремчук стал новичком "Бенфики". Фото: ФК "Гент

Форвард сборной Украины 25-летний Роман Яремчук считает, что национальная команда должна была лидировать в отборочной группе к Кубку мира.

Нападающий "Бенфики" верит, что Украина сможет квалифицироваться на турнир в Катар.

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"Так получается, что одни ничьи. Но если бы мы не потеряли дважды очки с Казахстаном и Финляндией, то были бы первыми сейчас. А так уже третьи в таком подвешенном состоянии. Все еще в наших руках. С Францией точно не заслужили проиграть, но гол странный был у них. Правда, у них и в штангу был удар, и Антони Марсьяль один на один не забил. Ничья - закономерный результат ".

"По поводу Александра Петракова, то я давно его знаю и знаю его требования. Нам нужно выйти на чемпионат мира, и я сделаю все, чтобы помочь тренеру и команде ", - сказал Яремчук в комментарии vZbirna.

Сборная Украины с пятью очками занимает третье место в отборочной группе. Лидером является команда Франции, которая преобладает украинский на четыре очка.

В последнем матче команда Александра Петракова сыграла вничью с Францией - 1:1. 8 сентября сборная Украины проведет товарищеский матч против Чехии. Начало игры в 21:45.