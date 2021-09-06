Назвали зарплату Андрея Шевченко в сборной Украины

Андрей шевченко тренировал сборную 5 лет. Фото: Reuters

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко получал хорошую зарплату в национальной команде.

По данным шоу "ТаТоТаке", годовой оклад наставника за работу составлял €2,5 млн.

В то же время зарплаты его ассистентов в сборной были крайне низкими по сравнению с этим.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий так прокомментировал озвученную сумму.

"Не подтверждаю и не опровергаю цифру. Но в общем она соответствует действительности", - сказал Записоцкий.

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Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016-го по 2021 год. Под его руководством команда впервые пробилась в 1/4 финал Евро-2020. В августе УАФ назначила новым тренером сборной Александра Петракова.