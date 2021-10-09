Украина красиво обыграла Финляндию

Андрей Ярмоленко забил свой 43-ий гол. Фото: Reuters

Сборная Украины обыграла в Хельсинки сборную Финляндии - 2:1 и вышла на чистое второе место, имея в активе 8 зачетных баллов.

Наши игроки в очередной раз прекрасно начали матч. Уже на четвёртой минуте Андрею Ярмоленко удался великолепный обводящий удар правой ногой точно в дальний угол ворот Градецки - 1:0.

Впоследствии наши потеряли несколько моментов, а хозяева своим шансом воспользовались сполна. После легкой паники у ворот Украины, Матвиенко попал в ногу Пукки - 1:1.

Однако уже в следующей атаке наши сравняли счет. Тымчик и Цыганков разыграли классную комбинацию, которую точным ударом завершил Роман Яремчук - 1:2.

Во втором тайме гости сыграли осторожно по счету и довели дело до первой победы в этом отборе.

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В следующем туре сборная Украины сыграет во Львове со сборной Боснии и Герцеговины. У нашей команды после 6 матчей 8 очков, а у соперника после 5 игр 6 зачетных баллов.