Украина и Австрия обменялись победами

Первому матчу не помешал снег во Львове. Фото: ТСН

Сборная Украины сыграет сегодня решающий матч Евро-2020 против сборной Австрии. Нашу команду устроят или победа, или ничья. Вспоминаем результаты предыдущих встреч команд.

Первый товарищеский матч в истории соперники сыграли 15 ноября 2011 во Львове. Это был матч-открытие "Арены-Львов".

На 18-ой минуте Евгений Коноплянка запустил по флангу Александра Алиева, тот прострелил на Артема Милевского. Лучший друг Алиева одним касанием переправил мяч в ворота - 1:0.

Австрийцы отыгрались на 71-ой минуте. После удара головой Александр Кучер, пытаясь выбить мяч, внес его в собственные ворота.

Впрочем наши же победили. На 90-ой минуте Сергей Назаренко здорово прошел по флангу и отдал на Девича. Марко принес победу нашей сборной - 2:1.

Через полгода команды встретились в ответном матче в Инсбруке. Юнузович открыл счет уже на 3-ей минуте матча. После этого взялись за дело Олег Гусев и Арнаутович. Они отметились дублями. Причем хозяева забили решающий гол на той же 90-ой минуте.

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Сегодняшняя игра станет первым официальным матчем между Украиной и Австрией. Пока в группе наши занимают второе место. Если Украина останется на второй строчке, то уже в 1/8 финала сыграет со сборной Италии.