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Украина должна открыть шлюзы для массового экспорта футболистов в Европу

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Украина должна открыть шлюзы для массового экспорта футболистов в Европу
Федорчук считает, что украинскому футболу мешают клубы-монополисты. Фото: ФК "Энергия"

Бывший тренер симферопольской "Таврии" Олег Федорчук прокомментировал ситуацию с малым количеством украинских легионеров в пятерке ведущих чемпионатов Европы. Олег Викторович считает, что без таких игроков украинская сборная никогда не достигнет успехов на международной арене.

- Для рыночной экономики страшная вещь - монополия. В Украине есть 12 клубов, в которых зарплата футболистов - от $ 2 до 7 тысяч. И есть два клуба, где зарплата от $ 50-150 тысяч. То есть разница в 20-30 раз. Но по игре этой разницы незаметно. Еще один факт. Около 150 украинских футболистов находятся на контракте именно в "Динамо" и "Шахтере". Остальные клубы тоже имеют 150 футболистов. Причем лучшие именно в первых двух. Чтобы быть конкурентоспособным, нам надо избавиться от этой монополии. Как бы больно это не было для сторонников "Динамо" и "Шахтера". Первое, что надо сделать - ограничить в заявках количество игроков, которые не принадлежат клубу. Потому что они выгребли из пруда рыбу сетями, а теперь еще и экскаватор запустили. В конце концов, такое положение дел вредит и "Динамо" с "Шахтером", и остальных клубов. Ибо первые двое не являются конкурентоспособными на европейской арене. В свое время похожая ситуация была в Румынии, где конкурировали "Динамо" и "Стяуа". Где эти клубы? Где вообще румынский футбол? Хуже всего, что остальные украинских клубов даже на словах не стремятся создать конкуренцию грандам. Их самая большая мечта - третье место.

Нам надо стремиться к конкуренции. Когда во Франции ПСЖ с его миллионными доходами финиширует в чемпионате лишь на втором месте. Там интересы чемпионата на первом месте. А у нас Шевченко говорит, что сильной сборную не будет пока не будет сильного чемпионата. И что мы видим после этого? Перед Евро искусственно сокращают чемпионат. После Евро отменяют матч на Суперкубок. Так откуда возьмется сильный чемпионат?

Нам надо массово открыть шлюзы для большой миграции. За это должен взяться сильный человек-реформатор. Пока такой на горизонте не видно. В ближайшие годы такого не произойдет. Потому что пока имеем обратный процесс - был один "Мариуполь", а теперь к нему пытается присоединиться "Черноморец". В свое время Коломойский так собрал "Кривбасс", "Волынь" и "Карпаты". И где эти клубы теперь?

В Польше около 20 футболистов играют в Италии. Это не гарантирует сильную сборную по состоянию на сейчас, потому что многое зависит от тренера и футбольной инфраструктуры. Но это здоровый процесс. Поляки после очередного большого форума не бросаются в крайности, как русские. Те не знают, копировать очередную западную модель, или оставаться в своем болоте", - сказал Федорчук.

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Сборная Украины на прошлой Евро вошла в восьмерку лучших. Наши футболисты повторили свое достижение 2006 года, когда они вошли в восьмерку лучших на Кубке мира.

Автор: Юрий Стригун
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