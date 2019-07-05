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пятница, 05 июля 2019 10:00

Украина добыла первую медаль на летней Универсиаде-2019

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Украина добыла первую медаль на летней Универсиаде-2019
Анна Антикало завоевала для Украины первую медаль в Неаполе

Дзюдоистка Анна Антикало принесла сборной Украины первую награду на летней Универсиаде-2019. Она завоевала бронзовую медаль.

Украинка в полуфинале весовой категории до 70 кг уступила россиянке Мадине Таймазовой. Та же в финале проиграла японке Сио Танака.

Бронза Антикало – первая награда сборной Украины на летней Универсиаде в Наполи. Турнир стартовал 3 июля и продлится до 14 июля.

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За медали Универсиады будут соревноваться 8 тыс. студентов из 140 стран, которые разыграют 222 медали в 18 видах спорта. Украину будут представлять 178 спортсменов в 12 видах спорта. Украинцы будут представлены в мужском и женском баскетболе и волейболе, спортивной и художественной гимнастике, легкой атлетике, плавании, прыжках в воду, стрельбе из лука, теннисе, тхэквондо, фехтовании и футболе.

https://24tv.ua
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