УЕФА закрыл 22 сектора на "Олимпийском" во время матча "Динамо" - "Брюгге"

Дисциплинарный комитетом УЕФА решил наказать "Динамо" закрытием части секторов "Олимпийского" из -за поведения болельщиков в предыдущих матчах.

На ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" — "Брюгге" будут закрыты 22 сектора для посещения болельщиками, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Дисциплинарным комитетом УЕФА было принято решение закрыть для посещения сектора 41-62 на стадионе НСК "Олимпийский".

Данное наказание наложено за неподобающее поведение болельщиков в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019 между "Динамо" и греческим "Олимпиакосом" (использование пиротехники, бросание посторонних предметов на поле, попытки выбегания зрителей).

Автор: Фото с социальных сетей Сектора 41-62 будут закрыты во чаты игры с "Брюгге"

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Встреча "Динамо" — "Брюгге" состоится на НСК "Олимпийский" 13 августа. Начало игры в 20:30.