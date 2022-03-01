УЕФА выделяет €1 млн на помощь украинским детям

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Члены попечительского совета Фонда УЕФА для детей и его глава Александр Чеферин выделили €1 млн в помощь детям в Украине, а также детям-беженцам в соседних странах.

Эту инициативу будут финансировать ассоциации-члены УЕФА и благотворительные организации, которые сосредоточены на правах детей и их благосостоянии, сообщает официальный сайт УЕФА.

Часть средств будут использованы для обеспечения детских больниц в Украине медикаментами и товарами.

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"Дети очень уязвимы во время конфликтов, и наша обязанность - помочь защитить их основные права и здоровье. Благодаря солидарности европейского футбола и поддержке наших партнеров мы сможем предоставить часть помощи, которая срочно нужна детям в Украине и в соседних странах", - сказал глава УЕФА Чеферин.

Фонд УЕФА также предоставляет экстренный фонд в размере €100 тыс. для помощи детям и беженцам в Молдове.

Фонд УЕФА для детей стремится помогать детям и защищать их права, например, через спорт и футбол. Он оказывает поддержку в сферах здравоохранения, образования, доступа к спорту, личному развитию, интеграции меньшинств и трудоустройству. Фонд был создан и начал свою деятельность 24 апреля 2015 года. В настоящее время фонд инвестирует в 180 проектов и профинансировал более 400 проектов в 130 странах мира. Более 1,8 млн детей уже воспользовались деятельностью фонда с момента его создания. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины, во время которой уже погибли украинские дети.