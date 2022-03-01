Ваши военные убили 16 детей. Скажите правду своим - Ляшко эмоционально обратился к медикам РФ

Украинские дети сидят в бомбоубежищах, когда российские оккупанты стреляют по жилым кварталам, больницам, "скорым", в упор убивают гражданских, скидают бомбы. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился к российским медработникам и медицинским ученым. Призвал осудить открыто войну против Украины и сказать правду своим пациентам.

Соответствующее сообщение появилось в Facebook.

"Как врач к врачам, обращаюсь к вам. Обращаюсь не с просьбой, а с четким посланием. Вы еще наверняка думаете, что в Украине проводится какая-то "военная операция", которая не имеет никакого отношения к вам или вашей работе? Так это не так", - подчеркнул Ляшко.

Он в очередной раз напомнил, что события в Украине – это уже не война. Это терроризм, координируемый действиями президента-агрессора Владимира Путина.

"Это терроризм, потому что ваши военные обстреливают мирные кварталы наших городов, стреляют в машины экстренной медицинской помощи, разрушают наши больницы бомбами, не дают доказать лекарства и продукты в больнице, убили уже 16 детей. Еще 45 детей с разными степенями ранений спасли наши медики ", – написал Ляшко.

Даже на шестые сутки войны, врачи РФ, которые давали присягу Гиппократу и обещали "чисто и непорочно проводить свою жизнь и свое искусство", просто наблюдают, как действия Путина приводят к гуманитарной катастрофе, добавил Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пали сотни – назвали количество гражданских, которых оккупанты убили в Украине

"Вы не предприняли никакого действия, чтобы осудить и остановить войну в Украине, чтобы по крайней мере проявить солидарность к вашим коллегам по профессии, не говоря уже просто о том, чтобы осудить смерти невинных граждан. Вы продолжаете думать, что это где-то там, и это вас не будет касаться. Это не "там". Это здесь! В свободной и независимой Украине", - подчеркнул Ляшко.

Также он обратил внимание на то, что врачи в РФ и ученые в ближайшее время почувствуют действие санкций мира против России.

"Скоро и вы почувствуете, что такое быть без лекарств ведущих мировых производителей, которые не приедут к вам в страну, которую уже игнорирует весь мир. Вы почувствуете то, что чувствую сегодня я, когда из-за действий оккупантов, пришедших из вашей страны, не могу доставить в города, на путях и окрестностях которых происходят боевые действия, лекарства, которые должны были бы спасти чью-то жизнь... Вы будете смотреть в глаза своему пациенту, которому не сможете помочь, и задумаетесь, почему я не вышел 24, 25, … или 1 марта на площадь с требованием остановить войну", - подчеркнул министр.

Также он обратил внимание на то, что врачи в РФ и ученые, уже в ближайшее время почувствуют действие санкций, введенных мировым сообществом против России, "пытаясь сдержать этот сумасшедший марш".

Россияне больше не могут воевать с вооруженными украинцами, поэтому теперь они готовят по мирному населению, заявил после пяти суток нападения России министр обороны Украины Алексей Резников.