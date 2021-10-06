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среда, 06 октября 2021 03:15

УЕФА продемонстрировала логотип и девиз Евро-2024

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На Олимпийском стадионе в Берлине был представлен логотип и девиз чемпионата Европы-2024 по футболу.

Логотип выполнен в шести общих цветах, которые есть на флагах 55 стран Европы, сообщает UEFA.com.

Девиз Евро-2024: "Объединенные футболом. Вместе в самом сердце Европы".

  Логотип Евро-2024
Логотип Евро-2024

"Бренд продвигает идею Евро, открытого для всех и поощряющего многообразие. Футбол – область, где каждый должен чувствовать себя как дома, и запуск бренда стал первым шагом на пути к обустройству этого дома на Евро-2024 в Германии. Активы бренда – от логотипа до узоров и видео – отдают должное разнообразию болельщиков и европейского футбола", – говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

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Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдёт в Германии. В первенстве примут участие 24 команды. Кроме Берлина, соревнования пройдут еще в девяти городах – Дортмунде, Кельне, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене, Франкфурте, Лейпциге, Гамбурге, Штутгарте и Мюнхене.

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