УЕФА отклонило аппеляцию Люксембурга и Португалии в деле Мораеса

Жуниор Мораес не играл в последних матчах сборной

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобу Федераций футбола Португалии и Люксембурга по делу правомерности выступлений натурализованного Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора Евро-2020.

"Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса. Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждения правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.

Желаю Мораесу скорейшего выздоровления и возможности проявить себя в следующих матчах национальной сборной. Слава Украине", – написал Павелко в фейсбуке.

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Напомним, 32-летний форвард сыграл с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1). Мячей не забивал.