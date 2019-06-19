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среда, 19 июня 2019 12:54

УЕФА отклонило аппеляцию Люксембурга и Португалии в деле Мораеса

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УЕФА отклонило аппеляцию Люксембурга и Португалии в деле Мораеса
Жуниор Мораес не играл в последних матчах сборной

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобу Федераций футбола Португалии и Люксембурга по делу правомерности выступлений натурализованного Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора Евро-2020.

"Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса. Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждения правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.

Желаю Мораесу скорейшего выздоровления и возможности проявить себя в следующих матчах национальной сборной. Слава Украине", – написал Павелко в фейсбуке.

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Напомним, 32-летний форвард сыграл с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1). Мячей не забивал.

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