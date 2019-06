УЕФА опубликовал символическую сборную Лиги чемпионов 2018/19

УЕФА определил символическую сборную лучших игроков Лиги Чемпионов сезона 2018/19.

Команда сезона: Алиссон, Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Вейналдум, Садsо Мане (все - "Ливерпуль"), Маттейс де Лигт, Фрэнки де Йонг, Давид Нерес, Хаким Зиеш, Душан Тадич (все - "Аякс"), Ян Вертонген, Мусса Сиссоко, Лукас Моура (все - "Тоттенхэм"), Кевин де Брюйне, Рахим Стерлинг (оба - "Манчестер Сити"), Марк-Андре тер Штеген, Лионель Месси (оба - "Барселона"), Танги Ндомбеле ("Лион") и Криштиану Роналду ("Ювентус").

