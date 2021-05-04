УЕФА официально увеличил заявку на Евро-2020/21

Евро перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА расширил состав национальных сборных на Евро-2020/21 на три футболиста.

Каждая сборная сможет заявить 26 игроков. При этом в заявку на каждый отдельный матч континентального первенства может быть заявлено не более 23 футболистов, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Такие меры должны снизить риски команд, которые столкнутся с нехваткой доступных игроков для определенных матчей за возможные положительные результаты тестов Covid-19 и последующих карантинных мероприятий. При этом в заявке на матч количество футболистов будет ограничена 23 позиции.

Команды могут сделать неограниченное количество замен в случае серьезных травм или случаев заболевания коронавирусом с 1 июня, но не смогут вносить коррективы после первого матча турнира. Футболисты, которых исключили из заявки, не смогут быть заявлены снова.

Евро-2020/21 стартует 11 июня и продлится ровно месяц. Сборная Украины стартует в групповом этапе Евро-2020 матчем против Нидерландов. Поединок состоится 13 июня в Амстердаме. Также команда Андрея Шевченко сыграет с Австрией и Северной Македонией в Бухаресте.