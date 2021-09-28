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вторник, 28 сентября 2021 09:36

УЕФА не будет наказывать учредителей Суперлиги

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УЕФА не будет наказывать учредителей Суперлиги
Флорентино Перес стал первым руководителем Суперлиги. Фото: REUTERS

УЕФА не будет будет наказывать учредителей Суперлиги.

В организации отозвали дисциплинарное производство против основателей турнира - "Ювентуса", "Реала" и "Барселоны", сообщает Reuters.

Руководящий орган европейского футбола отменил все санкции после запрета мадридского суда наказывать клубы, которые занимались организацией проекта.

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"После остановки судебных разбирательств по "Барселоне","Ювентусу" и "Реалу" по делу о возможном нарушении правовой базы УЕФА в связи с учреждением Суперлиги Апелляционный орган УЕФА объявляет дисциплинарное разбирательство недействительным", - говорится в заявлении Апелляционного органа УЕФА.

В апреле 12 клубов из Англии, Испании и Италии объявили о создании Суперлиги. Впоследствии девять из них покинули проект после неодобрительной реакции болельщиков, футбольной общественности и руководящих футбольных органов.

Руководитель Суперлиги Флорентино Перес не отступает от планов и планирует продолжить работу по созданию нового турнира.

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