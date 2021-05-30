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воскресенье, 30 мая 2021 13:08

Пусть играют в Суперлиге втроем – президент УЕФА дал совет бунтующим клубам

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Пусть играют в Суперлиге втроем – президент УЕФА дал совет бунтующим клубам
Чеферин открыл дело против трех клубов-нарушителей. Фото: Reuters

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал "Ювентус", "Барселону" и "Реал", поддерживающих проект Европейской Суперлиги.

"Они не должны парализовывать футбол своими действиями. Странно читать пресс-релизы этих трёх клубов против сотен других клубов. Правильный подход — диалог. Они должны сказать, хотят они вернуться или нет. Хотят играть в Суперлиге? Пускай играют там втроём", — приводит слова Чеферина Mundo Deportivo.

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Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: "Реал", "Барселона", "Атлетико" (все — Испания), "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм Хотспур" (все — Англия), "Ювентус", "Интер" и "Милан" (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.

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