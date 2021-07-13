УЕФА назвал символическую сборную Евро-2020/21

Евро перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: Reuters

УЕФА опубликовал состав символической сборной Европы-2020/21

В команде оказались сразу пятеро представителей Италии, выигравшей турнир. Другого финалиста Англию представляют трое игроков сообщает сайт организации.

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При этом в составе не нашлось места лучшему бомбардиру чемпионата - португальском нападающему Криштиану Роналду. Нет в команде и чешского форварда Патрика Шика, который, как и Роналду, забил пять мячей, но уступил ему по дополнительным показателям.

Символическая сборная Евро-2020: Джанлуиджи Доннарумма - Кайл Уолкер, Леонардо Бонуччи, Гарри Магуайр, Леонардо Спинаццола - Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Жоржиньйо, Педри - Федерико Кьеза, Лукаку, Стерлинг.

Евро-2020/21 прошел с 11 июня по 11 июля. Победу на турнире одержала команда Италии, победившая Англию в финале. Сборная Украины дошла до четвертьфинала, где проиграла Англии.