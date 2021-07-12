Почему Италия выиграла Евро

В финальном матче Евро-2020/21 сборная Италии победила Англию. Основное время игры завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти итальянцы победили-3:2.
Что нужно знать о матче на Уэмбли?
Оптимальные составы команд. Роберто Манчини и Гарет Саутгейт могли рассчитывать на сильнейших игроков.
Быстрый гол англичан. На старте поединка Англия воспользовалась позиционной ошибкой итальянцев и открыла счет в матче.
Территориальное преимущество Италии. Пропущенный гол заставил команду Манчини атаковать. Итальянцы владели территориальным преимуществом. Англия играла вторым номером.
Итальянцев спас угловой. Команде Манчини не удавались позиционные атаки и игра первым номером. На помощь пришел угловой в середине второго тайма, который позволил сравнять счет.
Англия рано поверила в свою победу и начала играть на удержание счета
Англия рано начала играть на удержание счета. После забитого мяча команда Саутгета отдала инициативу сопернику и начала думать больше об обороне вместо того, чтобы удвоить преимущество.
Слабая игра лидеров Англии. Италии удалось закрыть Рахима Стерлинга и Харри Кейна.
Федерико Кьеза был лидером Италии. Вингер "Ювентуса" брал инициативу на себя, вел партнеров за собой. Своей активностью помог сравнять счет в матче.
Активный овертайм. В первой части дополнительного времени Италия имела преимущество и создала один опасный момент. Вторая часть овертайма прошла с преимуществом англичан, которые имели свои полумоменты.
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Игра равных соперников. По классу и силе команды были равны. Только разные стили построения игры. Итальянцы играли более тактически, то Англия исповедовали силовой и быстрый футбол. По игре - ничья справедливый результат.
Качественное судейство. Арбитр из Нидерландов Бьорн Кейперс провел хороший матч. Ни у одной из команд не может быть претензии к работе арбитра.
Джанлуиджи Доннарумма стал героем серии пенальти. Вратарь итальянцев отбил три удара игроков сборной Англии.
Сборная Италии выиграла Евро второй раз в истории. Первая победа была в 1968 году
Предыдущим победителем Евро была сборная Португалии.
Сборная Украины смогла дойти до 1/4 финала, где проиграла Англии.
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