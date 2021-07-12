Почему Италия выиграла Евро

Италия выиграла второй Евро в своей истории. Фото: Gettyimages.com

В финальном матче Евро-2020/21 сборная Италии победила Англию. Основное время игры завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти итальянцы победили-3:2.

Что нужно знать о матче на Уэмбли?

Оптимальные составы команд. Роберто Манчини и Гарет Саутгейт могли рассчитывать на сильнейших игроков.

Быстрый гол англичан. На старте поединка Англия воспользовалась позиционной ошибкой итальянцев и открыла счет в матче.

Территориальное преимущество Италии. Пропущенный гол заставил команду Манчини атаковать. Итальянцы владели территориальным преимуществом. Англия играла вторым номером.

Итальянцев спас угловой. Команде Манчини не удавались позиционные атаки и игра первым номером. На помощь пришел угловой в середине второго тайма, который позволил сравнять счет.

Англия рано поверила в свою победу и начала играть на удержание счета

Англия рано начала играть на удержание счета. После забитого мяча команда Саутгета отдала инициативу сопернику и начала думать больше об обороне вместо того, чтобы удвоить преимущество.

Слабая игра лидеров Англии. Италии удалось закрыть Рахима Стерлинга и Харри Кейна.

Федерико Кьеза был лидером Италии. Вингер "Ювентуса" брал инициативу на себя, вел партнеров за собой. Своей активностью помог сравнять счет в матче.

Активный овертайм. В первой части дополнительного времени Италия имела преимущество и создала один опасный момент. Вторая часть овертайма прошла с преимуществом англичан, которые имели свои полумоменты.

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Игра равных соперников. По классу и силе команды были равны. Только разные стили построения игры. Итальянцы играли более тактически, то Англия исповедовали силовой и быстрый футбол. По игре - ничья справедливый результат.

Качественное судейство. Арбитр из Нидерландов Бьорн Кейперс провел хороший матч. Ни у одной из команд не может быть претензии к работе арбитра.

Джанлуиджи Доннарумма стал героем серии пенальти. Вратарь итальянцев отбил три удара игроков сборной Англии.

Сборная Италии выиграла Евро второй раз в истории. Первая победа была в 1968 году Предыдущим победителем Евро была сборная Португалии. Сборная Украины смогла дойти до 1/4 финала, где проиграла Англии.