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воскресенье, 04 июля 2021 21:00

Почему сборная Украины и Шевченко неудачно выступили на Евро

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Почему сборная Украины и Шевченко неудачно выступили на Евро
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Сборная Украины завершила выступление на Евро-2020/21. Команда Андрея Шевченко проиграла Англии на стадии 1/4 финала.

Украинцы показали лучший результат в истории Евро за всю историю дойдя до четвертьфинала. На турнирах 2012 и 2016 не выходили из группы. Но совсем не впечатлили игрой. В группе проиграли два матча и вышли в 1/8 только благодаря сборной Швеции, которую обыграли в плей-офф. В 1/4 не смогли создать никакого сопротивления англичанам.

На самом деле все очень просто: успешность команды можно будет оценивать только по летних переходах игроков сборной Украины. Если они действительно зарекомендовали себя с лучшей стороны, то получают предложения из ведущих чемпионатов и хорошие личные контракты.

Виктор Цыганков и Виталий Миколенко провалили турнир

Вряд ли здесь мы можем рассчитывать на какие-то большие трансферы. Желание слепить звезду с Георгия Бущана не выглядят убедительными. Вратарь "Динамо" спасал, но ошибался. Вряд ли найдется желающий заплатить за него €15 млн, как хочет клуб. Тем более, что Бущану уже 27 лет и прошлый сезон стал для него первым полноценным в карьере.

Главный кандидат - Роман Яремчук. Форвард "Гента" проявил себя с лучшей стороны понимая, что это шанс о себе еще больше заявить. Но это форвард, который много работал на оборону и играет без конкуренции, а не забивной нападающий. Ему для взятия ворот нужно иметь 2-3 моменты. Не очень верится, что найдется клуб, который заплатит €25-30 млн. Скорее речь может идти о сумме в два раза меньше.

Евро может позволить Андрею Ярмоленко остаться еще на год в "Вест Хэме", или клуба из Лондона хоть частично компенсировать расходы за игрока. Здесь речь может идти о турецких грандах, которые способны предложить Ярмоленко хороший личный контакт. Это не будет шагом вперед, а только возможность получить хорошие условия в последние годы карьеры.

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Теперь можно точно сказать, что Руслан Малиновский никуда не перейдет летом и останется на следующий сезон в "Аталанте". Он не подтвердил свои клубные достижения в сборной. Аналогично по Александру Зинченко.

Динамовцы без Мирчи Луческу не впечатлили. Виктор Цыганков и Виталий Миколенко провалили турнир. Это главный актив киевского клуба. Чужим для модели сборной остается Сергей Сидорчук. Он не может быть альтернативой Тарасу Степаненко. Илья Забарный старался, но из-под него забивали. Только в актив турнир может записать Николай Шапаренко, который стал ключевым игроком середины поля.

Реально может сменить команду герой матча против Швеции Артем Довбик. Но это не будет переход в большой клуб за большие деньги. Артем уже имел неудачный опыт выступлений в Европе и на Евро почти ничего не играл. Футболиста будут оценивать больше, чем за один эпизод.

Если у наставника "Милана" Стефано Пиоли провальной будет осень, то о Шевченко вспомнят не в первую очередь. В тренерский штаб сборной есть много вопросов - физическое и тактическая подготовка. Сборная дошла до четвертьфинала благодаря фарту и стечение обстоятельств, а не тренерской работа.

Евро-2020/21 проходит с 11 июня по 11 июля. В полуфиналах между собой сыграют Англия - Дания и Италия - Испания.

Сборная Украины на Евро проиграла три матча, получила одну ничью и две победы. Команда Шевченко заняла третье место в своей группе и в 1/8 победила Швецию.

Автор: Сергей Тищенко
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