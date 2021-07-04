"Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 738
"Крестик - не древняя традиция" - как в маленьком городке развивают уникальную старинную вышивку
"Крестик - не древняя традиция" - как в маленьком городке развивают уникальную старинную вышивку
Просмотров: 846
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 2889
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5130
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
9 Просмотров: 324
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 2574
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
6 Просмотров: 981
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 594
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 288
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 1647
Фото
Все фото
3
4
5
4
6
&quot;Есть чему поучиться у детей&quot; - Зеленский обратился к футболистам
"Есть чему поучиться у детей" - Зеленский обратился к футболистам
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
&quot;Мы прошли в 1/4 финала&quot; - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Кабмин собрался в футболках сборной Украины
Кабмин собрался в футболках сборной Украины
В матче со Швецией Довбык побил рекорд трехкратного обладателя &quot;Золотого мяча&quot;
В матче со Швецией Довбык побил рекорд трехкратного обладателя "Золотого мяча"
Видео
Все видео
Одноклубник Зинченко получил скандальную красную карточку
Одноклубник Зинченко получил скандальную красную карточку
Почему Англия разгромила Украину
Почему Англия разгромила Украину
Dzidzio с Роговцевой записал видео в поддержку сборной
Dzidzio с Роговцевой записал видео в поддержку сборной
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
Англия смогла выбить Украину с Евро
Англия смогла выбить Украину с Евро
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 1566
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
1 Просмотров: 144
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 972
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2376
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
02 июля 2021
Просмотров: 396
Якщо серійний убивця не дотримає слова
Понад місяць світ складав шпаргалки для Джозефа Байдена: він і те має сказати, і про інше не забути. Найактивнішими були українські експерти. Від ...
воскресенье, 04 июля 2021 07:48

"Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро

1 Комментировать
&quot;Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так&quot;: реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. Фото: REUTERS

Сборная Украины покинула Евро-2020/21.

В матче 1/4 финала команда Андрея Шевченко была разгромлена англичанами - 0:4.

Gazeta.ua собрала реакцию СМИ на поражение национальной команды.

Журналист телеканала "Киев" Руслан Свирин расстроен разгромным счетом в матче.

"Все хорошо, кроме счета. Сокрушительное поражение - это не вариант завершения борьбы на турнире. Потому счет 0:4 - это сомнение в себе до выхода на поле. Я понимаю, что по ту сторону ребята тоже хотели играть дальше на Евро. И имели для этого больше аргументов. Вроде и упрекать сборной нельзя - в четвертьфинале как никак сыграли. Но пропускать надо меньше, если забить не удается".

Эта сборная лучшая за всю историю

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков считает, что сборная опозорилась в матче против Англии.

"Мне просто больно. Смотрю на тех, кто готов провозгласить гол при 0: 4 выдающимся достижением, и не понимаю ...

Бог мой, мы не должны были проигрывать Англии настолько крупно и позориться! "

Главный редактор сайта "Футбол 24" Олег Бабий благодарит болельщиков сборной Украины.

"Я же, в отличие от вас, спасибо говорю только 12-м игроку.

Вот за кого не приходилось краснеть во всех пяти матчах.

За команду становилось неловко минимум в 2,5 играх. Есть много вопросов. И не надо прикрываться уровнем Англии. Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Англия разгромила Украину

Журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас благодарит сборную Украины.

"Спасибо за это Евро, наша сборная. Ты подарила нам разноцветные эмоции - от трагически серых до взрывоопасных ярких. Это хороший опыт для молодой команды, в которой еще многое впереди. Дай Бог, впереди много чего успешного".

Команда Шевченко не заслужила такой разгромный счет, считает заместитель главного редактора "Трибуны" Александр Сажко.

"Нет желания много говорить о матче с Англией. Мы сыграли, как могли. А могли не очень много. Еще англичане реализовали почти все, что летело в отверстие.

Поэтому счет 0:4 подавляет, но соглашусь с Сергеем Сидорчуком - игра была не на 0:4. Все решили эпизоды: концентрация в начале таймов, индивидуальные качества англичан и позиционные ошибки наших защитников ".

Надо признать, атлетизм наших игроков оставляет желать лучшего

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич считает, что не стоит сильно критиковать национальную команду.

"Для того, чтобы играть в футбол, нужно продвинуть мяч с центра поля к воротам соперника. Чтобы это сделать нужно владеть мячом. Чтобы его двигать, нужны игроки и желания.

Со сборной Англии мы дважды сыграли вничью. Однажды в Лондоне. Однажды в Украине. В Украине мы не пропустили четыре раза. Но не могли забить ни разу. И не хотели забить.Мы отмазались. И весь наш футбол от плоти отмазка. Арендованные не играют. Два клуба ограждают город. Судьи, УПЛ, и еще много чего. Учителей мало. В сборной они есть. Цените. Эта сборная лучшая за всю историю. Продолжим учиться".

Украина проиграла силовую борьбу, считает футбольный менеджер Вячеслав Заховайло.

"Проиграли атлетам, которых я, пожалуй, назову их слонами. Слоны продавили нас как картон. Надо признать, атлетизм наших игроков оставляет желать лучшего. Посмотрите на тенденцию, Англия, Дания, Швеция, Чехия .... Хоть я и не люблю слоновий футбол , но он к сожалению в тренде. Есть над чем задуматься нашим детским тренерам и скаутам ".

Сборная Англии сыграет в полуфинале против Дании. В другом матче 1/2 финала сыграют Италия и Испания.

Сборная Украины заняла третье место в группе. Команда Андрея Шевченко смогла победить только Северную Македонию. В матче 1/8 финала смогли пройти Швецию.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 7398
Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения
Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения
 Просмотров: 5427
&quot;Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят&quot; - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
45
 Просмотров: 5130
Англия смогла выбить Украину с Евро
Англия смогла выбить Украину с Евро
 3 Просмотров: 4635
Море блох, которые бешено кусаются - блогер разнес курортный Геническ
Море блох, которые бешено кусаются - блогер разнес курортный Геническ
 Просмотров: 4473
Спорт
Шевченко прокомментировал поражение от Англии
Шевченко прокомментировал поражение от Англии Просмотров: 549
Одноклубник Зинченко получил скандальную красную карточку
Одноклубник Зинченко получил скандальную красную карточку
 Просмотров: 378
Почему Англия разгромила Украину
Почему Англия разгромила Украину
 Просмотров: 1962
Украина проиграла сборной Англии
Украина проиграла сборной Англии
 Просмотров: 540
Украина была нещадно разбита Англией – 0:4
Украина была нещадно разбита Англией – 0:4
 Просмотров: 2880
Больше всего комментируют
9
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
6
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
4
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
3
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
3
Англия смогла выбить Украину с Евро
Голосов: 17
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть