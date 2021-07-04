"Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. Фото: REUTERS

Сборная Украины покинула Евро-2020/21.

В матче 1/4 финала команда Андрея Шевченко была разгромлена англичанами - 0:4.

Gazeta.ua собрала реакцию СМИ на поражение национальной команды.

Журналист телеканала "Киев" Руслан Свирин расстроен разгромным счетом в матче.

"Все хорошо, кроме счета. Сокрушительное поражение - это не вариант завершения борьбы на турнире. Потому счет 0:4 - это сомнение в себе до выхода на поле. Я понимаю, что по ту сторону ребята тоже хотели играть дальше на Евро. И имели для этого больше аргументов. Вроде и упрекать сборной нельзя - в четвертьфинале как никак сыграли. Но пропускать надо меньше, если забить не удается".

Эта сборная лучшая за всю историю

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков считает, что сборная опозорилась в матче против Англии.

"Мне просто больно. Смотрю на тех, кто готов провозгласить гол при 0: 4 выдающимся достижением, и не понимаю ...

Бог мой, мы не должны были проигрывать Англии настолько крупно и позориться! "

Главный редактор сайта "Футбол 24" Олег Бабий благодарит болельщиков сборной Украины.

"Я же, в отличие от вас, спасибо говорю только 12-м игроку.

Вот за кого не приходилось краснеть во всех пяти матчах.

За команду становилось неловко минимум в 2,5 играх. Есть много вопросов. И не надо прикрываться уровнем Англии. Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так ".

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Журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас благодарит сборную Украины.

"Спасибо за это Евро, наша сборная. Ты подарила нам разноцветные эмоции - от трагически серых до взрывоопасных ярких. Это хороший опыт для молодой команды, в которой еще многое впереди. Дай Бог, впереди много чего успешного".

Команда Шевченко не заслужила такой разгромный счет, считает заместитель главного редактора "Трибуны" Александр Сажко.

"Нет желания много говорить о матче с Англией. Мы сыграли, как могли. А могли не очень много. Еще англичане реализовали почти все, что летело в отверстие.

Поэтому счет 0:4 подавляет, но соглашусь с Сергеем Сидорчуком - игра была не на 0:4. Все решили эпизоды: концентрация в начале таймов, индивидуальные качества англичан и позиционные ошибки наших защитников ".

Надо признать, атлетизм наших игроков оставляет желать лучшего

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич считает, что не стоит сильно критиковать национальную команду.

"Для того, чтобы играть в футбол, нужно продвинуть мяч с центра поля к воротам соперника. Чтобы это сделать нужно владеть мячом. Чтобы его двигать, нужны игроки и желания.

Со сборной Англии мы дважды сыграли вничью. Однажды в Лондоне. Однажды в Украине. В Украине мы не пропустили четыре раза. Но не могли забить ни разу. И не хотели забить.Мы отмазались. И весь наш футбол от плоти отмазка. Арендованные не играют. Два клуба ограждают город. Судьи, УПЛ, и еще много чего. Учителей мало. В сборной они есть. Цените. Эта сборная лучшая за всю историю. Продолжим учиться".

Украина проиграла силовую борьбу, считает футбольный менеджер Вячеслав Заховайло.

"Проиграли атлетам, которых я, пожалуй, назову их слонами. Слоны продавили нас как картон. Надо признать, атлетизм наших игроков оставляет желать лучшего. Посмотрите на тенденцию, Англия, Дания, Швеция, Чехия .... Хоть я и не люблю слоновий футбол , но он к сожалению в тренде. Есть над чем задуматься нашим детским тренерам и скаутам ".

Сборная Англии сыграет в полуфинале против Дании. В другом матче 1/2 финала сыграют Италия и Испания. Сборная Украины заняла третье место в группе. Команда Андрея Шевченко смогла победить только Северную Македонию. В матче 1/8 финала смогли пройти Швецию.