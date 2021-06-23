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среда, 23 июня 2021 10:39

При каких условиях сборная Украины может выйти в плей-офф Евро

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Сборная Украины сохраняет шансы на выход из группы на Евро-2020/21.

В матче Хорватия - Шотландия не произошло приемлемого результата для команды Андрея Шевченко. Хорваты победили 3:1, а нам нужна была только ничья.

Теперь осталось надежды еще не две группы Е и F.

В 19.00 на поля Евро выйдут команды из группы Е - ключевой для наших расписаний. Чтобы Украине попасть в плей-офф, надо один из этих вариантов:

- Победа Словакии над Испанией с любым счетом и непроигрыш Швеции Польши;

- Победа Испании над Словакией со счетами 1:0, 2:1, 3:2 (и любая с разницей в два мяча и более) и непроигрыш Швеции.

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В группе F матчи начнутся в 22:00. Нужно, чтобы осуществился хоть один вариант:

- Победа Франции над Португалией с разницей в 3 гола и больше и непроигрыш Германии Венгрии;

- Победа Венгрии над Германией с разницей в два гола и больше и любая победа Франции.

 

Сборная Украины на Евро-2020/21 заняла третье место в своей группе. Команда Андрея Шевченко проиграла Австрии и Нидерландам, но смогла победить Северную Македонию.

По регламенту Евро четыре из шести лучших вооруженных. которые заняли третьи места в группе, выйдут в 1/8 турнира. Если украинцы выйдут в плей-офф, то сыграют против победителя группы Е. В ней сразу три команды претендуют на первое место - Швеция, Испания и Словакия.

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Дата
23
июня

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